Juhan Paadam ennustab: võidab Uku Suviste või Jaagup Tuisk?

"Poolfinaalid tõestasid, et kvantiteet ei taga alati kvaliteeti, olgem objektiivsed, selles ei ole midagi traagilist," tõdes 2002. aastal Tallinnas toimunud suure Eurovisiooni ja 1997-2008. aasta Eurolaulu peaprodutsent. "Otsime me ju ühte laulu ja see üks on valitute hulgas alati olemas. Tihtipeale isegi mitu!"

Juhan Paadami TOP 5 Eesti Laulu finaaliks:

1. Jaagup Tuisk Beautiful Lie

2. Uku Suviste What Love Is

3. Traffic Üks kord veel



4. Eggert Milder Georgia(On My Mind)

5. Stefan By My Side

"Esikoha küsimuse Eesti Laulu finaalis peaksid omavahelises konkurentsis korda ajama just Uku Suviste ja Jaagup Tuisk," lausus Paadam ning lisas, et me kõik tahame parimat ning sellepärast peavad nii ennustajad kui hääletajad oma töö tublisti ära tegema.