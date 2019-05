EKSKLUSIIVKONTSERT TÄNA | Maailmakuulus koreograaf Mart Kangro voolib muusika tantsuks

Esimest korda Eestis toimunud nüüdismuusikafestivali World Music Days (Maailma Muusika Päevad) lõppkontserdiks on valitud maailmakuulsa Eesti koreograafi Mart Kangro loodud etendus, kus koostöös ansambliga U: tuuakse nüüdismuusika esitus taas lähemale etenduskunstidele, kus silmaga nähtaval ja kõrvaga kuuldaval on tähendusloomes võrdne kaal.

Ansamblit U: ja Mart Kangrot seob pikaajaline koostöö, mille keskmes on peale nüüdismuusika tutvustamise olnud ka interpreedi rolli ja staatuse käsitlused muusikakultuuri hierarhiates. Kontsertlavastus voolib piltlikult öeldes muusika liikumiseks, et anda mõista, et muusikat on võimalik ka näha ja tantsu kuulata. Ka instrumendid, mida muusikutel hallata tuleb, ei piirdu pelgalt nendega, mis tekitavad heli.

Ansambel U: on aktiivseim ja tuntuim uue muusika ansambel Eestis. Ansamblile on iseloomulik tundlik kõlapilt, avatus julgetele eksperimentaalsetele ideedele ning ka kõige nõudlikumate teoste esitamine dirigendita. Kõrvuti Eesti nüüdismuusikafestivalidega on U: esinenud olulistel rahvusvahelistel festivalidel. Üks ansambli oluline suund on süvenemine improvisatsiooni ja ebatraditsioonilise notatsiooni tõlgendamist nõudvate teoste ettekandmisesse. Mängitakse eesti muusikat ning tellitakse uudisteoseid ka välisheliloojatelt.

Mart Kangro on jällegi vabakutseline koreograaf, lavastaja, tantsija. Ta keskendub oma töödes inimkeha ja liigutuse tähenduslikkusele teatris kui semiootilises aegruumis ning lavasituatsiooni olemuslikele küsimustele. Viimastel aastatel on ta toonud lavale ka draamanäitlejatega töid, kus ta ise esinejana lavale ei astu (Teater NO99s ja Von Krahli Teatris, samuti Moskvas). Kangro on pälvinud oma tööde eest ridamisi auhindu ja äramärkimisi nii Eestis kui ka välismaal.

Eesti Muusika Päevad

Tänavune Eesti Muusika Päevade teema on “Läbi laulude metsa” (“Through the Forest of Songs”), mis pühendub eriliselt loodusele ja koorilaulule. Festivali kunstilised juhid Märt-Matis Lill ning Timo Steiner on seadnud eesmärgiks siduda nüüdismuusikat erinevate loominguliste valdkondadega etenduskunstidest, kirjandusest ja arhitektuurist videokunstini.

Festival Eesti Muusika Päevad toob kuulajateni uut muusikat mitte ainult Eestist, vaid üle kogu maailma.

Lisainformatsioon ja piletid: www.worldmusicdays2019.ee