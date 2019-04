Maailma Muusika Päevad, kordumatu nüüdismuusika suursündmus

Tänavu mais (2.–10.05.2019) toimub esimest korda Eestis laiaulatuslik rahvusva-heline nüüdismuusikafestival World Music Days (Maailma Muusika Päevad).

Eestipoolseks peakorraldajaks on Eesti Heliloojate Liit ning Eesti Muusika Päevad, kes peavad sel aastal oma 40 aasta juubelit, mille raames korraldatakse rahvusva-heline ja kordumatu nüüdismuusika suursündmus esimest korda Eestis. Festivali raames külastavad Eestit sajad professionaalsed heliloojad ja muusikud eesmärgiga tutvustada oma loomingut. Eelmistel aastatel on üritus aset leidnud Pekingis ja Vancouveris. Festivali esindaja Maret Miku sõnul osutus Eesti sellel aastal valituks, sest Eesti Muusika Päevadel on alati olnud väga kõrge kunstiline tase nii heliloojate kui ka esitajate poolest.

Läbi laulude metsa

Eesti Muusika Päevade traditsiooni kohaselt on igal festivaliaastal oma kunstiline teema, mis seob festivali tervikuks. Selle aasta teema on “Läbi laulude metsa”, mis on ühine rännak läbi muusika ning keskendub loodusele ja koorilaulule. Keskne mõiste “mets” seostub muuhulgas tuttava ja tundmatuga, aga ka kül-lusega, mis on üks festivali olulisemaid tunnusjooni. “Eesti loodus on paljudele välismaalastele ka kindlasti omaette vaatamisväärsus ja saame meie loodust uh-kusega neile presenteerida!”

Sel aastal tuleb ettekandmisele kokku 150 teost autoritelt üle kogu maailma, sealhulgas rohkem kui 20 uudisteost. Suursündmus toimub peamiselt Tallinnas, aga ka Tartus ning Laulasmaal. See on ainulaadne ja erakordne võimalus kuulata üheksa päeva jooksul eriilmelist ja huvitavat muusikat tippinterpreetide esituses ning seda kokku 20 erinevas kontserdipaigas üle Eesti.

Tallinna Kammerorkester ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor Foto: Kaupo Kikkas

Muusikat kannavad ette Eesti parimad orkestrid, koorid ja solistid. Festivalil esitavad maailmaesiettekannetena oma uudisteoseid 20 Eesti heliloojat, kelle hul-gas on sellised märkimisväärsed nimed nagu Tõnis Kaumann, René Eespere, Hel-ena Tulve, Kristjan Kõrver, Liisa Hirsch jt.



Esinejatest asutavad üles kõik tunnustatumad kollektiivid – ERSO, Tallinna Kam-merorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Vox Clamantis, Collegium Musicale, Ellerhein, Eesti Rahvusmeeskoor jt.

Lisaks esinevad külaliskoosseisud Lätist, Rootsist ja Soomest. Rootsist tuleb esinema ansambel Norrbotten NEO ning Soomest Defunensamble. Tartus annab kontserdi mainekas ning Grammyga pärjatud Läti Raadio koor, kes on koo-rimuusikas ainulaadne muusikakollektiiv. Kammerkoor on võimeline esitama kõige laiemat repertuaari varajasest muusikast nüüdisheliloojate kõige keeruka-mate partituurideni.



Põnev festivali kava pakub midagi igale muusikagurmaanile

Kindlasti tuleb eriline festivali avakontsert “Lagunemise ilu” Lennusadamas ning festivali lõppkontsert Tallinna Kammerorkestri ja Eesti Filharmoonia Kam-merkooriga Jaani kirikus. Suurejooneliseks kujuneb kindlasti ERSO kontsert 3. mail ja Rahvusmeeskoori ning YXUSe kontsert Kultuurikatlas 8. mail. Omaette põnev kooslus on tütarlastekoor Ellerhein ning Hortus Musicus, kes esinevad koos lauluväljaku klaassaalis 9. mail. ,,Kes natukene kardavad siiski mõistet “nüüdismuusika”, soovitame tulla 4. mail tasuta lühikontsertidele EKA uude majja. Esinevad nii kodumaised- kui ka välismaised interpreedid ning kõlab ka palju hu-vitavaid esiettekandeid.’’

Pianist Kadri-Ann Sumera Foto: Carol Liis Metsla

Festivali iseloomustavad põnevus, uudsus ja ainulaadsus. Maret Miku sõnul pole just palju võimalusi kuulata nii erinevaid kooslusi, see on midagi, mida peab ise kogema. Festival koondab kokku nii klassika, džässi, elektronmuusika, poetry slam’i, roki, koorimuusika, improvisatsiooni kui ka etenduskunsti. Tegemist on läbi aegade kõige suurema nüüdismuusikasündmusega, mis Eestis toimunud.

Lisainfo kodulehelt: World Music Days ja piletid.