Maailma Muusika Päevad toob kuulajateni koorilaulu võlu

Eestlaste jaoks on läbi aegade olnud au sees võluv koorilaul ja metsa

maagiline ilu. Mõlema kaunist kooslust saab nautida mai alguses toimuval

suurüritusel Maailma Muusika Päevad (World Music Days), mille raames

astuvad üles nii kodumaised kui ka maailmas kõrgelt tunnustatud koorid.

Üheksa päeva jooksul on publikul ainulaadne võimalus kuulata erakordselt eriilmelist ja huvitavat muusikat tippinterpreetide esitluses.

Esinejatest asutavad üles kõik tunnustatumad kollektiivid – ERSO, Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Collegium Musicale, Kullo Tütarlastekoor Ellerhein, Eesti Rahvusmeeskoor, Una Corda ja paljud teised. Lisaks esinevad külaliskoosseisud Lätist, Rootsist ja Soomest. Tartus annab kontserdi mainekas ning Grammyga pärjatud Läti Raadio koor. Tegemist on koorimuusikas ainulaadse muusikakollektiiviga, kammerkoor on võimeline esitama kõige laiemat repertuaari varajasest muusikast nüüdisheliloojate kõige keerukamate partituurideni.

Kolm Maailma Muusika Päevadel esineva koori dirigenti jagavad oma emotsioone ja tundmusi nädal enne kordumatut nüüdismuusikaelamust.

Kaspars Putninš, Eesti Filharmoonia Kammerkoori peadirigent ja kunstiline juht



„Minu jaoks on iidse metsa ja kiriku õhkkond väga sarnane, muljetab koorijuht. Kasparsi sõnul näivad Niguliste kiriku suursugused sambad justkui kasvavat suure ja avatud ruumi eri nurkade suunas, täites tohutu ruumi enda iluga. ,,Samamoodi nagu iidsed puud kasvavad tohutult võimsaks ja suurejooneliseks,’' lausub Kaspars Putninš.



Muusika, mida Eesti Filharmoonia Kammerkoor esitab 4. mail, tunneb ennast selles õhkkonnas ja keskkonnas nagu kodus. „Kogu meie loomingul on teatud tugev vaimne sära ja müstiline puudutus, kuigi enamik loomingust ei ole kirjutatud usutekstidele põhinedes. Meie jaoks on tohutult suur au olla osa World Music Days-i suursündmusest, mis tähistab muusikat just nüüd, siin ja praegu,’’ sõnab Kaspars Putninš.

Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontserdid: „Õitsengud” laupäeval, 4. mail kell 19 Tallinna Niguliste kirikus ja lõppkontsert „Concerto per voci e strumenti” koos Tallinna Kammerorkestriga reedel, 10. mail kell 19 Tallinna Jaani kirikus.

THK Kullo tütarlastekoor Ellerhein

Ingrid Kõrvits, Kullo Tütarlastekoori Ellerhein dirigent ja muusikapedagoog

Kullo Tütarlastekoori Ellerhein dirigendi ja koorijuhi Ingrid Kõrvitsa sõnul on suur võimalus ja au osaleda maailma ühel olulisemal nüüdismuusika festivalil, milleks on World Music Days. Dirigent leiab, et Kullo tütarlastekoorile Ellerhein on esinemine World Music Days-i kontserdil meeldiv väljakutse. „Kogu esitatav kava on koorile uus ja osaliselt ka helikeelelt uudne.”



Kontserdil kõlavad esiettekanded mitmelt Eesti heliloojalt – Lauri Jõeleht (Hortus Musicus), Liisa Hõbepappel (Ellerhein) ja René Eespere (Hortus Musicus ja Ellerhein), samuti on esitamiseks valitud mitu välisautorite teost, mille on välja pakkunud erinevate maade heliloojate ühendused. ,,Ellerhein esitab näiteks USA/Hollandi helilooja Vanessa Lanni teose „The bird that was trapped has flown” („Lind, kes oli puuris, lendas ära”), kus lisaks koorile on kasutatud viola da gamba’t ja nükkelharfi,” lisab Ingrid Kõrvits.

„Täname korraldajat – Eesti Muusika Päevad – Ellerheina festivalile esinema kutsumast! Ootame kõiki huvilisi kontserti kuulama!”

Ellerhein esineb koostöös Hortus Musicusega kontserdil „Lind, kes oli puuris, lendas ära” 9. mail lauluväljaku Klaassaalis.

Collegium Musicale World Music Days

Endrik Üksvärav, kammerkoori Collegium Musicale dirigent

Dirigendi sõnul on Collegium Musicalel väga hea meel olla valitud festivali „World Music Days” esinejate hulka. „Ennekõike on meie eesmärk ja missioon eesti heliloomingu kõrgel tasemel esitamine, WMD-l tuleb meie esituses ettekandele lisaks Eestile teoseid viiest riigist: Kanada, Lõuna-Aafrika, Ungari, Lõuna-Korea, Rootsi. Maailmaesiettekandena kõlab kontserdil eesti helilooja Peeter Vähi teos „Siberian Trinity Mantra”, mis on spetsiaalselt Collegium Musicalele selleks kontserdiks kirjutatud. Veelgi erilisemaks teeb selle teose ettekandmise asjaolu, et ka helilooja ise laulab ja loeb teoses teksti kaasa. Teose esitamisel kasutame laulu taustal ka fonogrammi, kus on kasutatud materjali helilooja eelmisel aastal toimunud ekspeditsioonis,” räägib Endrik Üksvärav.

Collegium Musicale kontserdi teema on „Kasutud loitsud”, mis on ühtlasi ühe teose pealkiri, mis kontserdil kõlab. „Eks loitsud on läbi aegade kõlanud erinevates kohtades, sealhulgas metsas. Kuid antud juhul liigub festivali teema puhul mõte pigem laulude või muusika rohkusele – et nendest moodustub justkui mets. Meie keskkond mõjutab meie harjumusi ja mõtlemist ning see omakorda väljendub ka heliloojate loomingus. Olen rõõmus, et meil Eestis on nii laulu kui ka metsa,” sõnab Üksvärav.

Collegium Musicale kontserdi märksõnad on põnevus, uudsus ja mitmekesisus. „See on väga hea võimalus saada osa ja mõttes kõrvutada muusikat, mis on kirjutatud maailma eri paigus – vaadata, mis neid teoseid seob või eristab. Teemad, mis inimlikul tasandil meid kõiki puudutavad, on mõistetavad sõltumata sellest, kus me elame,” lisab dirigent.

Collegium Musicale kontsert toimub laupäeval, 4. mail kell 17 Tallinna Toomkirikus.