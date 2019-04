Mölder, Steiner ja Kask avavad Maailma Muusika Päevad Hobujaama kontsertristmikul

2. mail muundub Tallinna üks tihedama jalakäiguliiklusega ristmik, Hobujaama ristmik, tantsu ja muusika ateljeeks, kus heliloojate Sander Möldri ja Timo Steineri ning koreograaf Teet Kase loominguna etendatakse möödujaile lugu, kuidas ristmik võiks elada. Kui ristmikul oleks hing ja vaba tahe.

“Tegemist on uue muusika suursündmuse, Maailma Muusika Päevade avasündmusega, mis toimub Tallinnas Hobujaama kontsertristmikul. Nimetame ristmikku seekord nii, sest seda saab jätkuvalt kasutada ka tavapärase ristmikuna, transportides ennast ühelt teepoolelt teisele, aga saab ka panna pähe klapid, istuda spetsiaalselt Foorumi ette paigutatud tribüünile ja kuulata, kuidas ristmik hingab, laulab ja liigub,” selgitab uue teose elu ja olu selle üks loojatest Timo Steiner ning lisab, et meetodi laenasid mehed silent disco’lt: tänavale ei tule suurt helivõimendussüsteemi, kogu muusika tuleb publikule kõrvu individuaalsetest klappidest.

Maailma Muusika Päevade teemapealkiri on „Läbi laulude metsa”. Teose teine heli eest vastutaja Sander Mölder lisab, et nemad on mõelnud metsale kui mustrile, korrastatuse ja juhusliku sümbioosile.

“Ristmikul tajume samuti inim- ja sõidukite mustreid, osalt on see ennustatav, aga millal täpselt punane auto valgusfoori tagant kiirendab või laevalt linna tõttav reisikohvriga inimene ristmikule jõuab, see on natuke ka ennustamatu, juhus. Oleme ristmiku üles salvestanud ühel varakevadisel tipptunnil, teinud sinna väikesi akustilisi lisandusi ja palunud ristmikku muusikaliselt saatma. Inimesed saavad panna klapid pähe, vaadata tänast ristmikku ning võrrelda tänast visuaalset ja varem salvestatud akustilist kogemust,” selgitab teost Mölder.

Tantsijad toovad ristmikule dünaamika, tasakaalustavad inimmustreid, kuid vähemalt alguses ei sekku väga nähtavalt ristmikku visuaalsesse ellu. Ristmik on nagu looduse laul. Kaootiline ja süsteemis samal ajal. Paljude tahe on korraks liitnud meid kokku ühiseks osaduseks. Võtame selle kaasa.

Kaks heliloojat, Sander Mölder ja Timo Steiner, ning koreograaf Teet Kask on loonud koos mõtteühenduse *Birdname. Nende esimene loominguline ühistöö oli ballett “Keres”. Pärast ristmikulaulu asuvad mehed aga kohe oma uue balleti “Kuldne tempel” loomise juurde, mis peaks etenduma 2020. aasta märtsis.

Hobujaama ristmikul kõlab ristmiku enda helide kõrval Möldri, Steineri ja kitarrist Jonas Kaarnametsa loodud muusika. Kokku tekib sellest koosmõjust umbes pooletunnine lavastatud audiodoukmentaalne teos. Ristmikul toimuva koreograafia lõi Teet Kask ja tantsijatega varustab mai alguses Hobujaama ristmikku Eesti Tantsuagentuur.

“Me ei nimetaks seda üritust häppeningiks, pigem midagi lavastatud audiodokumentaali laadset. Kuulutame sündmuse küll välja Maalilma Muusika Päevade delegaatidele, heliloojatele ja külastajatele, aga iga ristmikul liikuja on ka oodatud – kas siis klappide kandjana või lihtsalt ristmikult läbi liikudes,” lisab Steiner.

Tänavune festivali Eesti Muusika Päevad juhtteema on “Läbi laulude metsa” (“Through the Forest of Songs”), mis pühendub eriliselt koorilaulule. Festivali kunstilised juhid Märt-Matis Lill ning Timo Steiner on seadnud eesmärgiks siduda nüüdismuusikat erinevate loominguliste valdkondadega etenduskunstidest, kirjandusest ja arhitektuurist videokunstini.

Festival Eesti Muusika Päevad toob kuulajateni uut muusikat mitte ainult Eestist, vaid üle kogu maailma.

Lisainformatsioon ja piletid: www.worldmusicdays2019.ee