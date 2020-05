DELFI NUTITURNIIR 2 | võitis meeskond „Lõvid, covid ja õlekõrs“

Turniirilt võttis osa kokku 38 meeskonda ja rohkem kui 250 mängijat, kes andsid mängu jooksul kokku üle 1300 vastuse. Võisteldi tunni aja jooksul erinevate veebipõhiste väljakutsete lahendamises MAD Challenge’i kaugtöö treeningplatvormil.

Mängu juhtinud „Nuti“ meeskonnal oli juba 43. minutil vastata jäänud ainult üks küsimus, mis aga jäigi meeskonnal vastamata. Tegu oli legendaarsete Yosemite mägironijate rikkaks saamise loo küsimusega. Meeskonna esindaja Villu Tamme kommentaar: „Sellest neetud mägironijate küsimusest ei saanud jagu, lõpuks ma isegi jõudsin õigesse kohta viimastel minutitel, aga kui tippisin seda sisse, jõudis võistkonnakaaslane pool nanosekundit varem vale vastuse panna. Mul olnuks ka muidugi teistsugune kui vastuselehel, nimelt et "müüsid kanepit", mis mu hinnangul olnukski õigem, sest ega nad lennukit leides rikkaks saanud, vaid ikka kanepit müües. Aga ma polnud üksinda meeskonnas, ikka terve kamp näris seda küsimust. Summaarselt mingi tund aega järelikult, täitsa abitud tüübid ikka. Ja kui oleksimegi õige vastusega jõudnud, poleks üle 4. koha nagunii saanud, nii et kõik on täpselt nii kui peab.“

Toome ära esikümne järjestuse, kus on ka näha, et 2.–3. koha saatuse otsustas 15 sekundit varem antud viimane vastus:



Võitjameeskonna „Lõvid, covid ja õlekõrs“ esindaja kommenteeris, et võidu tõid kodus ootavad krõpsunäljas lapsed ja vanadus, mis teeb nobedamaks ja teravamaks iga aastaga. Delfile on ka teada, et võidumeeskond koosnes Eesti Ekspressi toimetusest, kelleks olid Erik Moora, Tarmo Rajamets, Greete Lehepuu, Evelin Somelar, Rain Pruul. Palju õnne võitjatele!

Jooniselt on näha esikolmiku punktiteekond mängutunni vältel:

Turniiril osalenud Gerd Kanteri „Team75+“ saavutas kõrge 7. koha, Rannavolle koondis 23. koha ja Kristel Aaslaiu meeskond 33 koha.

Gerd Kanter kommenteeris, et väljakutse oli põnev. Lõpuminutite lähenedes tuli pinge peale ja lõpus jäi umbes 5 minutit puudu, et kõikidele küsimustele ära vastata. Suures pildis oldi tugevas konkurentsis. Kokkuvõttes oli huvitav ja tekkis hea võistlushasart. Soovitusena arvab Kanter, et aitab hea tiimitöö, ühiselt vastuste leidmine ja taustajõud tarkade sõprade näol. Nende tiimil olevat olnud see salapärane tegelane Tartust varjunimega kala.