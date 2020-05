DELFI NUTITURNIIR | kes ei tohiks eemale jääda?

Mäng sisaldab lihtsamaid ja keerukamaid küsimusi. Osadele võib vastused leida oma varasemast teadmiste salvest. Samas, kuna osalejatel on käes piiramatud abivahendid eelkõige interneti näol, siis saab vastuseid otsida veebist või, miks mitte, valdkonna tuttavatelt küsida. Otsimise juures ei pruugi vastused olla ühe või kahe otsingu kaugusel, vaid otsimisel on vaja rakendada loomingulist lähenemist, mida ja kuidas otsida. Samuti paneb mäng proovile erinevad digioskused, sest ainult tekstiotsingust ei piisa, kuna sees on pildi- ja ka heliküsimused.

Mängule annab lisavunki see, et ei pea toetuma ainult oma teadmistele ja oskustele, vaid saab kasutada meeskonnaliikmete abi. Seejuures ei sõltu te sellest, mida hetkel teate, vaid sellest, kuidas lahendusteni võiks jõuda ja siin saab igaüks kaasa rääkida. Mitmed on seda teinud pereringis, kus kaasatud on teismelised lapsed ja samuti vanavanemad.

Delfi Nutiturniiril võib osaleda kahekesi, kolmekesi, kuid miks mitte ka suurema hulga sõprade või pereliikmetega. Kokku võib ühe meeskonna mänguväljakul olla kuni 6 nutivahendit ehk igaüks saab mängida kas oma telefoni või arvutiga. Need, kes on juba mänginud, on öelnud, et koos lahendusteni jõudmine on olnud mängu juures kõige haaravam. Eriti head tagasisidet oleme saanud õpetajatelt, arstidelt, juristidelt, ettevõtjatelt, sportlastelt, politseinikelt, kes kõik on leidnud mingeid elemente kas oma tööst või siis maininud, et tegu on väärt meelelahutuse ning ajaveetmisvõimalusega.

Võitjameeskonda ootab ka meeldiv kosutus: 4 kasti Taffeli Meekana-tšilli kartulilaaste.

Tule pane end proovile juba sel neljapäeval kell 20.00. Kaotada pole midagi!

Mängu platvormi pakkujaks ja sisu tootjaks on Meeskonnatreeningute Agentuur MAD.