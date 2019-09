KURIOOSUM | Mis mõttes? Jalgpallimängul suitsetamisega vahele jäänud poiss on tegelikult 36-aastane ja lapse isa!

Kuvatõmmis

Vaatajatele jäi silma Bursaspori ja Fenerbahce vahelisel mängul olnud pealtvaataja, kes jäi telekaamera ette suitsuga. Kui alguses võib tunduda, et tegemist on pisikese poisiga, siis teine pilt tõestab, et tegemist on keskealise mehega.