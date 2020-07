Alaealiste tüdrukute kupeldaja Jeffrey Epsteini märkmikus leidub ka Eestis tegutseva modelliagendi kontakt

Epsteini kurikuulsas märkmikus on üle 1500 nime. Kontaktide hulgas on kuninglike perekondade liikmeid ja aadlikke, kuulsusi ja teadlasi, kunstikogujaid ja finantsiste, poliitikuid ja riigipäid – lühikokkuvõte ülemaailmsest kõrgseltskonnast.

2015. aastal väljaandes Gawker esimest korda avaldatud aadressiraamatu tõi päevavalgele USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) pärast seda, kui Epsteini endise Palm Beachi residentsi majapidaja Alfredo Rodriguez püüdis seda 2009. aastal 50 000 dollari eest Epsteini ohvrit esindanud advokaadile müüa.

Kokku on raamatus 1749 sissekannet, mis hõlmavad 1510 inimest, 210 ettevõtet ja 25 muud või teadmata ühikut. Epsteini kontaktide hulgas on üle 40 kuninglike perekondade ja Euroopa aadli liikme ning tosinkond kõrgetasemelist poliitikut ja diplomaati.

Epsteinil oli kontakte üle maailma Argentinast Kenyani, aga lõviosa neist resideerusid USA ja Lääne-Euroopa suurlinnades. Kõige rohkem kontakte on New Yorgis, mis oli Epsteini peamine elukoht, ja Londonis, kus elas tema elukaaslane ja kaasosaluses kahtlustatav Ghislaine Maxwell.

Epsteini kontakt Eestis on Massimo Parisi, kes esindab modelliagentuuri Baltic Models. Viimane alustas Tallinnas tegevust 1998. aastal. Agentuuri üks omanikest on Carmen Kass ja Parisi on olnud viimase isiklik agent.

Parisi omab Leedus ka 2004. aastal asutatud agentuuri Baltic Model Management, mille veebilehel öeldakse, et aastatel 1995-2003 oli Parisi konkursi Miss Photo Baltic peakorraldaja. Konkursi eesmärk oli leida uusi modelle ja viia nad rahvusvahelisele moeturule.