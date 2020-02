ESIMESE PÕLVKONNA EESTLASED | Kuidas umbkeelsest Lasnamäe poisist sai edukas eestikeelne räppar

Sigrid Salutee Delfi TV reporter-toimetaja Dag Holmen Operaator Elar Järvet

Monteerija +1 VEEL RUS 5

Eestis on palju inimesi, kelle suguvõsa on siin elanud juba aastasadu. Nende kõrval on aga neid, kes on enda peres esimesed "päris" eestlased. Näiteks Gameboy Tetrise nime all laineid lööv muusik Pavel sai Eesti kodanikuks alles paar kuud tagasi.