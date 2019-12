FOTO | Kas valitsuskriisi seljatamine päädis Ratasele unevõlaga? Briti leht kajastab, et ta tukkus NATO tippkohtumise ajal

Foto on tehtud täna NATO tippkohtumisel Londonis - täpsemalt öeldes pealinna lähedal Watfordis, kus arutelu ajal juhtus Ratas istuma Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macroni ja Saksamaa kantsleri Angela Merkeli kõrval.

Tea, kas koalitsiooni kooshoidmine Eestis on Ratast niivõrd väsitanud, aga igatahes paistab AP piltniku Frank Augsteini jäädvustuse põhjal, et Ratas tukub. Silmad on kinni ka Merkelil, ent näib, et pigem on ta pisut kummardunud, et oma paberitelt midagi lugeda.

The Guardianis üllitatud artiklis toob ajakirjanik Hannah Jane Parkinson võrdluse, et tegu on unekogunemisega ("Nap-o summit" - toim). Rahvusvahelises pildipangas pole foto juurde märgitud, et tegu on Ratasega. Parkinson kirjutab, et tal pole aimugi, kes vasakul olev mees on, küll aga ta mõistab teda.

Artiklis on toodud võrdlusi ka Melania Trumpi kostüümi kohta, mis tegevat teda sarnaseks ööliblikale.

SIPA

Pikemalt saab lugeda SIIT.