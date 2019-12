FOTO | Miskit susiseb! Supermodell Karmen Pedaru veetis jõuluõhtu Eesti sportlasega

Jõululaupäeva õhtul jagas Pedaru oma Instagrami kontol fotot, kus Jaanimaa teeb talle põsemusi. "Häid jõule meie poolt!" kirjutas modell fotole, mida jagas oma kontol ka käsipallur, kes teenib leiba Ukraina liigas mängivas klubis Zaporižžja Motor.

Kuvatõmmis

Selline foto tuleb kindlasti paljude jaoks üllatusena, sest alles kuu aega tagasi teatas Pedaru, et ta on vaba ja vallaline. "Ei meest ma ei soovi, aitäh! Mul on väga mõnus vallalise elu," ütles ta uudistesaates "Reporter".

Juba 2017. aastal sahistati, et Pedaru ja tema toonase abikaasa Riccardo Ruini liit on purunemas ning järgmisel aastal kinnitas modell, et kuulujutud vastavad tõele. “Ma ei ela enam abielunaise elu. Meil on käsil lahutus. Lihtsalt juhtus niimoodi," sõnas Karmen, toonitades, et tihe töögraafik polnud see, mis nende kooselule saatuslikuks sai.

"Olen nüüd piisavalt tark ja kaval, et läbi näha, kui mees jahib mu varandust. Neid luusereid on hästi palju. Abielu ei ole mulle enam oluline, see on kõigest paber. Aga eks igaüks tahab enda kõrvale kedagi, aga vahel on nii, et ei ole kedagi. Sellest pole ka midagi hullu," ütles ta eelmisel aastal Vikerraadiole.