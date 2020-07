FOTOD JA VIDEO | Edward von Lõngus avas oma katedraalis hiigelsuure näituse

Ürituse näol on tegu on Edward von Lõnguse hiigelnäitusega, mille tarbeks on loodud 800m2 katedraal pühendusega rahale.

Edward von Lõngus ütles: “Viimsepäeva katedraal on pühendatud ainsale universaalsele religioonile, mis ühendab kõiki maid ja rahvaid, hoolimata kultuurilisest taustast, nahavärvist või jumalakuvandist. Ainus kokkuleppeline imaginaarväärtus, mille suhtes jagame kõik ühtset arusaama, on RAHA. Rahajumalat kummardame kõik ühtemoodi. Rahatäht on usuühik, mille väge tunnistavad kõik.

Usk on tegelikult ainus väärtus, mis annab kupüürile tema tagatise. Ilma usuta oleks ta vaid paberitükk. Meie usk selle paberitüki väärtusesse on aga niivõrd kindel ja vankumatu, et oleme valmis sellele järgnema kasvõi maailma lõppu. Raha lõi meie maailma. Raha selle ka hävitab.”

Katedraal õnnistati sisse avajutlusega, kirikukontserdi andis Winny Puhh ja teemat avas Must kast lühietendusega. Uskujatele avati selleks õhtuks ihaldatud maailmalõpuväravad, mille taga saab kasvõi rahas supelda!