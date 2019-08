Jeffrey Epsteini telefonimärkmik kubiseb tuntud nimedest, muu hulgas on kirjas prints Andrew’ 16 telefoninumbrit

Nimekirjas on ka poliitikuid, näiteks Suurbritannia endine peaminister Tony Blair ning USA endised välisministrid John Kerry ja Henry Kissinger.

Lisaks sellele on esindatud suur hulk meelelahutusmaailmast tuntud inimesi, kelle hulgas on seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud koomik Bill Cosby, filmirežissöör Woody Allen, ansambli Rolling Stones juhtfiguur Mick Jagger ja tippmodell Naomi Campbell.

Märkmikus leiduvad ka meediamogul Rupert Murdochi ja Saudi Araabia relvakaupmehe Adnan Khashoggi telefoninumbrid.

Üks Epsteini skandaalis tulejoonele sattunud isikutest on Suurbritannia kuninganna Elizabeth II poeg prints Andrew, kelle kohta on väidetud, et ta on kuritarvitanud üht Epsteini ohvritest. Briti õukond on neid väiteid eitanud.

Briti meedias on juhitud tähelepanu eriti sellele, et Epsteinil oli lausa 16 prints Andrew’le kuuluvat telefoninumbrit. Nende hulgas on lisaks isiklikule mobiiltelefoninumbrile ka Balmorali ja Sandringhami losside numbrid.

Veel rohkem numbreid, kokku 18, on märgitud prints Andrew’ endise abikaasa Sarah Fergusoni nimele. Kirjas on ka 1980. aastal printsi skandaalse armukesena tuntuks saanud USA näitlejanna Koo Starki number.

Daily Mirrori teatel on Briti parlamendiliikmed nõudnud prints Andrew’ ja Epsteini suhete põhjalikku uurimist ja printsi enda selgitusi.