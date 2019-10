KLÕPS | Just tema on tegelik põhjus, miks Kelly Sildaru kodu ligi hoiab: noortel jagub silmi vaid teineteisele

17-aastane Sildaru jagas hellitavaid pilke endast mõned aastad vanema Mihkel Ustaviga. Noormees õpib Tallinna Tehnikaülikooli elektriinseneriks magistrandina.

Kroonika andmetel on noortel ühine huvi talvisport ning väidetavalt on Ustav samuti just lumelaudur. Näib, X-mängudel kõrgeid tulemusi koju toonud Sildarule on võistlustel just kallim tõeliseks konkurendiks olnud. 2014. aastal valis Eesti veelaua ja veesussa liit just Ustavi parimaks veesuusatajaks.

Juba septembri alguses kirjutas Delfi sporditoimetus, et Kelly sõitis hooaja esimese MK-etapi asemel tagasi Eestisse. Toona põhjendas rennisõidu valitseva maailmameistri isa ja juhendaja Tõnis Sildaru Uus-Meremaal Cardronas peetavast võistlusest loobumist tütre sooviga Eestis olla. Juba siis jõudsid Kroonikani sahinad, et tegelikult on noorele neiule pugenud südamesse üks noormees, kelle tõttu ta ei soovi enam väga palju kodumaalt eemal olla.

