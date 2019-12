Punklegend Pete Shelley eestlannast lesk Greta: minu kink sütitas tema lapsemeelsuse, ent mulle õpetas ta, kuidas olla täiskasvanu

“Me sobisime kokku nagu kaks perfektset pusletükki. Ta oli väga uje ja intellektuaalne,” meenutab Greta. “Enne minuga kohtumist võttis ta end väga tõsiselt. Nooruses armastas Pete astroloogiat, aga jättis “lolli hobi” lapsepõlve. Ma kinkisin talle jõuludeks teleskoobi, mis sütitas temas taas lapsemeelsuse. Ta armastas elu lõpuni eriti käredatel talvedel pööningul selgest taevast tähti vaadata,” meenutab Greta. “Minule õpetas ta, kuidas olla täiskasvanud.”

Buzzcocks on punkrokkbänd, mille lõid 1976. aastal Inglismaal Boltonis Pete Shelley ja laulja ja laulukirjutaja Howard Devoto. Shelley sulest on üks tuntuim menukaim lugu Elton Johni ja David Gilmore'i ning Robert Plantiga uues kuues Shelley teos "Ever fallen in love with someone you shoulnd't have".

Kuidas Greta ja Pete kohtusid, kui veidra abieluettepaneku sai Greta ning kuidas meenutab päeva, mil abikaasa suri...