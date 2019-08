Suri näitleja Tõnu Aav

Täna lahkus 80-aastasena meie seast näitleja Tõnu Aav.

Tõnu Aav sündis 21. jaanuaril 1939. aastal. Ta lõpetas 1961. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikooli I lennu (1957–1961). Selle lennu juhendaja oli Voldemar Panso.

Alates 1961. aastast on Tõnu Aav Eesti Draamateatri näitleja ja tänaseni teatri nimekirjas, kuigi aktiivselt enam mitte tegutsev.

Ta on mänginud kahekümnes filmis ja kümnetes telelavastustes, olnud osatäitja mitmetes kuuldemängudes ja andnud hääle heliplaatidel esitatud jutustustele.

Oma kevadises intervjuus ajalehele LP, mis 80. juubeli puhul tehtud sai, rääkis Aav ka oma ehk kuulsaimast hääleandmisest, "Onu Remuse juttudest", mis mitmetel põlvkondadel kõrvus helisemas, meenutusena kaunist lapsepõlvest. "Hindan seda rolli väga kõrgelt. Kusjuures huvitav on märkida, et minu teada on raamat Remuse lugudega Ameerikas keelatud, kuna selles irvitatakse neegrite üle. Need eesti keelde tõlgitud lood loomadest on ju väike osa kõikidest lugudest. Üldiselt räägivad need ikka inimestest. Ja too vanamees [kirjanik Joel Chandler Harris] pani ülemöödunud sajandil kaunis üleolevalt kirja, kui laisad ja rumalad on need mustad poisid."

Puudutada tuli ka tervise teemat: "Käimine on ainuke probleem. Olen mõelnud, et võiksin tegelikult täitsa vabalt veel teatris mängida. Mul on diabeet. Ja diabeet tähendab seda, et kui oled kord oma jalga vigastanud, siis võidakse see lõpuks amputeerida. Varbaid kohe päris kõvasti. Minultki on kaks varvast ära lõigatud. Olen keskhaiglas võrdlemisi sage külaline."