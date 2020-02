Vargad ronisid koduõue: Indrek Raadiku jalgratas pandi pihta

"Kõikivõimas Näoraamat nüüd on sinu abi vaja! Pildil olev ratas läks koduhoovist jalutama. Scott Speedster Gravel 10. Äkki hakkab kellelgi silma, oleksin tänulik! Ja sina, kes sa mu hoovis luusimas käisid, tee endale teene, too ratas samale kohale tagasi! Ehk, kui kellelegi sellist ratast pakutakse, siis peaks rattaga kindlasti kaasas olema ratta dokumendid, kui ei ole, siis kahtlane, andke teada," märgib ta postituse juures.

Raadik elab oma perega Kiilis oma majas. Sinna kolisid nad 2017. aastal. Postituse kommentaarides ütles Raadik, et sealkandis on rattad maja ees üle öö olnud, mõni isegi päevi seisnud, aga see tassiti minema 30-45 minuti jooksul.