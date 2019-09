VIDEO | Kaire Vilgatsi auto hävis Tallinna-Tartu maanteel leekides: möödasõitja päästis mu asjad, olin nagu puuga pähe saanud

Põlengus keegi viga ei saanud, kuid auto hävis lahtistes leekides. Politsei esialgse informatsiooni kohaselt süttis sõiduk arvatavasti tehnilise vea tõttu.

"Kui poleks ise kohal olnud, ei usuks," kirjutas Vilgats Instagrami story'sse. Õnneks on lauljannaga kõik korras ning ta jõudis teatriproovi, kuhu ta oma autoga oli suundumas.

Vilgats ütles pärast põlengut Kroonikale, et ta on ühele appitulnud möödasõitjale südamest tänulik, sest tema päästis laulja asjad põlevast autost.

Ta sai aru, et sõidukiga pole kõik korras, kui ta ühtäkki tundis salongis vingulõhna. "Tõmbasin auto tee äärde ja asusin asja uurima. Mootori lülitasin välja. Kapoti alt leeke ei näinud, aga peagi hakkas immitsema suitsu õhuavadest, mis tuuleklaasi ees on. Seisin seal ja olin nagu puuga pähe saanud," meenutab Vilgats täna hommikul juhtunut.

"See on sürreaalne tunne, kui su auto su silme ees süttib, nagu filmis. Õnneks tuli appi üks möödasõitnud meesterahvas, kes mulle ütleski, et auto ju põleb ja võtku ma kiirelt oma asjad seest ja helista 112."

Appitõtanud mees püüdis oma auto tulekustutiga kustutada aga tulutult. "Päris plahvatust ei toimunud aga tulekahju oli siiski nii intensiivne, et midagi Hyundai i20st järgi ei jäänud. Tegemist oli liisinguautoga. 2015. aasta väljalase, igati viksilt ja viisakalt teeninud, aga lõpp oli kurb," kirjeldab Vilgats oma nüüdseks maha põlenud sõidukit.

Lauljatari sõnul on autol kindlustus peal ning ta jäi ise terveks, kuigi ehmatus on korralik."Ma ei uskunud et see võimalik on, see oli nagu actionfilmis. Suur tänu sellele mehele abi ja toe eest. Ma ei taibanud ka ta nime küsida aga tõesti olen talle tänulik," lisas Vilgats.