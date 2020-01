Aastavahetus teleri ees: Ameerika televisiooni laadamängud versus mõru ja väsinud poliithuumor

Ameerikalikud trikid-nipid

Kui juba Ameerika televisioonist juttu, panin tähele, et nüüd on juba kõik jutusaated, sealhulgas ETV, omaks võtnud sealsete hilisõhtuse vööndi varieteeprogrammide leivanumbri - mängud ja vigurid saatekülalistega. Eks see ole ka loogiline, sest kaua sa ikka tühjast-tähjast mulised. Nende vigurite suureks pioneeriks pean Teet Margna ja Kristjan Jõekalda nädalalõpusaadet, mis oligi Ameerika saadete eeskujul tehtud. Kõik toimis - Youtube on videoid täis, vaheta ainult külalised välja. See oli lollikindel skeem, sest kohe oli selge, mis ajab naerma ja mis mitte. Koosolekutel kuivalt ideid põrgatades on see keeruline. Kui Teet ja Kristjan oma julgelt häbematute mängudega tulid, mõjus värskelt.

Ameerika saated on oma eelarvete ja võimalustega loomulikult meist kaugel ees. Mäng on kohe lahedam, kui selleks on stuudiosse ehitatud spetsiaalne kaadervärk. Meil ei ole selleks sageli raha ega aegagi. “Õhtu” saade läks seekord kaugemale ja ehitusmehed olid tööle pandud, kuigi tulemus oleks võinud viimistletum olla. Selle eest kiitus, et naljad tundusid põhjalikumalt ette valmistatud kui mõnes teises saates. Puusalt tulistada niisuguste vimkade puhul ei saa. Margna ja Jõekaldaga saateid ette valmistades õppisin seda neilt - nad on väga põhjalikud ja kaaluvad koosolekutel kõik plussid-miinused läbi. Nende saadetes õnnestuvad mängud siis, kui külalised on saatetiimi head tuttavad (kui on ette teada, kellega ja kuidas võiks mingi reaktsiooni saada) ja mäng on põhijoontes küll ette kokku lepitud, aga mõned asjad jäävad ka üllatuseks-ehmatuseks. Ning hea tutvuse ja klapi puhul aitab kaasa veel üks oluline asi, mis eilses aastalõpuprogrammis jäi sageli puudu - külaline ise annab oma panuse.

Saatekülalised peavad ka pingutama

See ei kehti ainult aastalõpuprogrammi kohta, vaid üldse - Eesti saatekülalised on hirmus mugavad ja laisad ning ootavad, et hoopis nende meelt lahutatakse.

Miks peakski rohkem pingutama, kui telekasse pääs pole privileeg, vaid tüütu kohustus? Ja kui kõigi kolme suure telekanali jutusaadete tiimid poevad nahast välja, et staar tuleks esimesena just nende juurde? Nõnda muutub igaüks laisaks ja räntsatab kokkulepitud ajal lihtsalt diivanile: “Noh? Küsi siis midagi!”

Hästi õnnestunud saate eelduseks on külalise arusaam, et mitte tema pole lõbustatav, vaid hoopis võrdväärne osa tiimist, kelle ülesandeks on koos oma publikut teenida. Soovitan saatesse külaliseks minnes ka ise läbi mõelda, millest oleks lahe rääkida, tuletada meelde mõned head naljad ja endale ikka aru anda, et oled sinagi meelelahutaja.

Ägedamat uut teleaastat kõigile!

