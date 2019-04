Eestis hakatakse näitama uut menukat haiglasarja, mis põhineb päris arsti mälestustel

Telekanali Sony Channel uhiuue sarja “New Amsterdam”aluseks on doktor Eric Manheimeri menukad memuaarid.

Eric Manheimer töötas üle 13 aasta arstina Bellevue haiglas. See on Ameerika vanim riiklik haigla, mille juured ulatuvad aastasse 1736. Asutus oli tuntud paljude meditsiiniliste läbimurrete poolest. Seal avati esimene rasedus- ja sünnitusosakond ning see oli üks riigi esimesi haiglaid, kus alustati kiirabiteenuse pakkumist, mille tarbeks kasutati meditsiinitarvikute, morfiini ja brändiga varustatud hobuvankreid.

“New Amsterdam” on kaasahaarav draamasari, mis viib vaatajad meditsiinitöötajate argipäevaga kaasvenasse virr-varri. Sarja keskmes on Ryan Eggoldi mängitud tark ning sarmikas Max Goodwin, kellest saab “New Amsterdam” haigla uus juht ning oma eesmärgiks võtab ta hävitada bürokraatia ning pakkuda patisentidele esmaklassilist ravi.

Sony Channel

New Amsterdami haigla on ainuke haigla maailmas, kus ühe katuse all suudetakse ravida ebola patsiente, raskelt haigeid vange ja Ameerika Ühendriikide presidenti. Paraku on pika ajalooga haigla aegamööda alla käinud ja endisest hiilgusest pole palju alles. Max Goodwini eesmärgiks on aga vähese personaliga, alarahastatud ja alahinnatud haiglale uuesti eluvaim sisse puhuda ja see sama suurepäraseks muuta nagu see oma hiilgeajal oli.

Vaata sarja “New Amsterdam” ja saad teada, kas Max Goodwinil õnnestub terveks ravida ka Ameerika vanim haigla.

Sari on eetris tööpäeva õhtuti alates 30. aprillist kell 20.10 telekanalil Sony Channel.