"Kuuuurija" toimetaja ja lastekaitsjate kismat uurib politsei: kas telemees sai autolt müksu?

Kagu jaoskonna juhtivuurija Tiit Melts rääkis Delfile, et politsei poole pöördusid 4. märtsil kaks Valga vallavalituse töötajat seoses sellega, et olles ametikohustusi täitmas proovis Valga linnas neid kaameraga filmiv meesterahvas nende auto ust avada ning takistas nende ärasõitu.

Taustaks olgu märgitud, et mehe näol oli tegu "Kuuuurija" toimetaja Indrek Meltsasega. "Samuti on autot juhtinud avaldaja palunud politseil selgitada välja, kas tema võis minema sõites tahtmatult riivata või vigastada auto kõrval seisnud kaameraga meesterahvast," lisas juhtivuurija Melts.

Sõidukit juhtinud ja seal kõrval istunud isikute avalduste alusel on politsei alustanud väärteomenetluse ning kõik täpsemad asjaolud on selgitamisel. Uurimine algatati liiklusseaduse varalise kahju või ettevaatamatusest tervisekahjustuse tekitamise paragrahvi alusel. Karistus võib olla rahatrahv kuni 300 trahviühikut (üks trahviühik on neli eurot - toim), arest või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmine kuni pooleks aastaks.

Melts lisas, et politseile ei ole laekunud ühtegi teadet ega avaldust juhtumis osalenud või seda pealt näinud teistelt isikutelt.

Kaks versiooni juhtunust

Vallavalitsus väidab, et sündmusteahel oli järgmine: kolmapäeva õhtupoolikul läksid lastekaitsespetsialistid külastama perekonda, kes elab Valga vallale kuuluvas korteris. Lisaks pere emale ja lastele ootas neid saabumisel ees "Kuuuurija" toimetaja Indrek Meltsas, kes olukorda filmis, kirjeldas vallavalitsuse kommunikatsioonijuht olukorda.