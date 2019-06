Vaatajateni jõuab menusarja „Jamestown" uus hooaeg!

Ainsana Baltikumis toob oma vaatajateni ülimenuka Briti draamasarja teise hooaja telekanal Epic Drama.

Ka seekord on peaosades kolm julget ja kartmatut naist – Jocelyn, Alice ja Verity, kes Jamestowni saabunud rahu rikkuma hakkavad – sündide, surmade ja purunenud abieludega. „Jamestowni“ teine hooaeg esilinastub Epic Drama kanalil juba 9. juunil.

Telesarja „Jamestown“ edus oldi nii kindel, et teine hooaeg telliti juba enne esimese hooaja eetrisse jõudmist. See oli aga igati õigustatud, kuna Suurbritannias, kus sari kaks aastat tagasi esimest korda televaatajateni jõudis, oli sarja kaheksal episoodil kokku keskmiselt 1,3 miljonit vaatajat. Lisaks sellele vaadati sarja rohkem kui 3,2 miljonit korda videolaenutuse- või järelvaatamise sarnastelt platvormidelt. See number on tänaseks veelgi kasvanud.

Sarja “Jamestown” näitlejad ja võttemeeskond on kamba peale pälvinud mitmeid BAFTA ning Emmy nominatsioone ja auhindu. Suurbritannia televaatajateni jõudis möödunud kuul sarja kolmas hooaeg, mis taaskord hästi vastu võeti.

Peale Jocelyn’i, Alice’i ja Verity naasevad teises hooajas ekraanile ka eelmise hooaja peamised osatäitjad ning jätkuvad mitmed endised sündmused, sealhulgas Angola orjade saabumine ning Alice’i ja Silas’e eelseisev esimese lapse sünd. Lisaks pakub uus hooaeg televaatajatele ka paljut uut ning huvitavat, näiteks tekkiv liit Jocelyn’i ja Henry vahel ja kohutav kuritegu, mis tervet kogukonda vapustab.

Telesarja „Jamestown“ uus hooaeg, mis on täis hämmastavaid julgustükke nii armastuses, sõjas kui ka diplomaatias, esilinastub telekanalil Epic Drama pühapäeval, 9. juunil kell 21.10.

