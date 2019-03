VIDEO | "Radari" dopingueri: viimase 30-40 aasta jooksul on tema kätte viidud 300-400 last ja ta on need ära käkerdanud

27. veebruar lõi suusasõprade südamesse valusa haava. Kokku varisesid paljude Eesti suusatajate, treenerite, määrdemeeste ja nende pereliikmete ning suusafännide elud. Eesti sportlaseid on dopingu tarvitamises varemgi kahtlustatud, nüüd pole enam tegemist aga pelgalt kahtlustega, vaid karmi tõega.

Tänases “Radari” erisaates räägivad tänaseks kuriteokahtlustuse saanud treenerist Mati Alaverist tema pooldajad, tulihingelised vastased ning inimesed, kelle tervis tema töö tõttu igaveseks rikutud on.

“Ta on tootnud meile ühe olümpiavõitja ja 300 last kasti tootnud. Viimase 30-40 aasta jooksul on tema kätte viidud 300-400 last ja ta on need ära käkerdanud,” on endine suusataja Pavo Raudsepp Alaveri peale pahane.

Mis on see, mis Mati Alaveri nii kaua Eesti suusatamise tipus on hoidnud ja inimesi silmi kinni pigistama pannud, isegi siis kui faktid ja info mustvalgel vastu vaatavad ja doping on päevakorras olnud juba aastaid?

Endine suusakoondise peatreener Jaanus Teppan näib teadvat. “See on selline söögiahel. Paljude jaoks oli lihtsalt, kartsid kaotada mingeid finantse ja lootsid saada oma õpilasele paremat kohta ja nii see ongi,” on mees veendunud.

