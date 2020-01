Kikkpoksi maailmameister Rain Ruuder kakles juba lapsepõlves: olen teiste riikide sportlastele paistnud arvatavasti naljanumbrina Maire Aunaste RUS 2

Timo Arbeiter

"Seda mäletan kooliaastatest küll, et tundide vaheaegadel õues muudkui kakeldi. Õppisin ennast päris julgelt kaitsma. Sellega on ju nii, et kas jooksed või võitled," ütleb tätoveeritud musklitega kikkpoksija Rain Ruuder, kes oma välimusega paneb pigem teised ära jooksma.