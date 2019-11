Kümnevõistleja Janek Õiglane medalite püüdmisest ja uuest pruudist: ta korrutab mulle kogu aeg, et miski pole nii tähtis kui olümpia

Kohtun Doha kergejõustiku MMil kuuenda koha saanud Janek Õiglasega (25) sügisesel pärastlõunal, kui tal on just lõppenud kolme­tunnine treening, mille ta tegi koos teiste Eesti tippkergejõustiklastega. Tavainimesele võib kolmetunnine rassimine tunduda lõputu piinana, millest peaks paar tundi taastuma, kuid Janek on kohe kaamera- ja intervjuuvalmis.

Janeki jaoks ei ole see pelgalt trenn. Tema igapäevased trennikaaslased, kelle hulka kuuluvad ka MMil hõbeda võitnud odaviskaja Magnus Kirt ja Eesti edukaim naiskaugushüppaja Ksenija Balta, on saanud talle headeks sõpradeks. Võiks arvata, et avalikkuse tähelepanu all üles kasvanud sportlane on harjunud kaameratega, ent ta muretseb, kas peaks fotograafile naeratama või mitte.

"Inimesed tavaliselt arvavad, et ma olen hästi kuri inimene, aga võistlussituatsioonis olen ma keskendunud ja seetõttu pole nad mind naeratamas näinud," ütleb ta.