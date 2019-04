SPIKKER | Ruuben Kaalepi skandaali valguses: 3 käemärki, millega võib sattuda ootamatult poliitilisse olukorda

Tänasel meediamaastikul, kus libauudised ja sensatsionalistlik kõnepruuk on regulaarsed nähtused, on ka niinimetatud kehakeelepoliitika legitiimsust kogumas. Selles valguses on mitu käemärki, mida saab lihtsa vaevaga päevapoliitiliselt vaadelda.

Mõni neist, nagu vastupanuliikumisi esindav välja sirutatud rusika kujund, on aastakümnete pikkuse pärandiga. Teised aga, nagu eelpool nimetatud OK-käemärk, on aretatud internetis, ähmaste piiridega kasvulaval, kus on (taotluslikult) keeruline eristada siirast optimismi kahemõttelisest trollimisest.

Nõnda jälitab tänaseni üldsust 2017. aastal meemiteadlikult saidilt 4chan alguse saanud OK-märgi irooniline turundusstrateegia: Operation O-KKK ehk "sotsiaalmeedia mürgitamine valge ülemvõimu hüsteeriaga". Naljahambad võtsid eesmärgiks jõuliselt ja laialdaselt siduda populaarset, süütut käemärki poliitikutega, kes on esinenud rassistlike sõnavõttudega.

Sotsiaalmeedia neelas sööda. Kehakeeledetektiivid tuvastavad OK-märgi taolisi tõlgendusi tänaseni mitmel rindel, konservatiivse USA presidendi Donald Trumpi ilmekatest esinemisest kuni Uus-Meremaal toimunud Christchurchi mošeetulistamises kahtlustava mehe žestideni kohtusaalis.