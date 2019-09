Vee all abieluettepaneku teinud mees uppus

Steven Weber ja Kenesha Antoine peatusid puitmajakeses, mille üks osa jäi vee alla, võimaldades neil aknast ookeani imetleda, vahendab uudistekanal Sky.

Ameeriklane otsustas kasutada võimalust ja teha naisele erilisel viisil meeldejääv abieluettepanek. Ta ujus veealuse akna juurde, käes A4-formaadis paberileht, palumaks Keneshalt tema kätt.

"Ma ei suuda hoida hinge kinni piisavalt kaua, et öelda sulle kõike, mida ma sinus armastan. Aga… kõike, mida ma sinus armastan, armastan ma iga päev üha rohkem!" oli paberilehel kirjas. Weber, kes kandis snorklit ja klappe, keeras seejärel lehe ümber, et küsida: "Tuleksid sa mulle naiseks? Abielluksid sa minuga?"

Seejärel tõmbas ta taskust välja kihlasõrmuse. Atnoine poolt Facebooki postitatud videolt on näha, kuidas naine mehe ettepaneku peale rõõmust naerab, öeldes: "Jah! Jah! Jah!"

Tulevane pruut postitas hiljem aga täienduse, tõdedes, et mees suri. Atnoine kirjutas sotsiaalvõrgustikku, et Weber "ei tulnud kunagi nendest sügavustest välja".

USA välisministeerium teatas, et Tansaanias suri USA turist, kuid jättis üksikasjad täpsustamata.

Antoine kirjutas: "Steven Weberi kauni hinge austamiseks ei ole piisavalt sõnu".

"Ta ei tulnud kunagi nendest sügavustest välja, nii et te ei saanud kunagi kuulda minu vastust: "Jah! Jah! Miljon korda, jah, ma abiellun sinuga!" Me ei saanud kunagi tähistada meie ülejäänud elu uut algust, kuna meie elu parim päev kujunes kõige halvemaks, saatuse julmeimas keerdkäigus."

"Üritan leida lohutust sellest, et nautisime viimastel päevadel kõige hämmastavamaid elamusi ja et me mõlemad olime oma viimastel ühistel hetkedel nii õnnelikud ja põnevil."