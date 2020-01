FOTO | Vene jalgpallur on suures skandaalis: 30-aastane sportlane on suhtes lapseohtu Boriss Jeltsini järeltulijaga!

Fännide kisa on näha just Smolovi sotsiaalmeediakontodel, kus inimesed on kommenteerinud, et selline suhe on väär. "Ta on koolitüdruk!" seisab ühes kommentaaris. Samuti on tekkinud diskussioon, et miks pole 30-aastane mees valinud endale küpsemat naist.

Kuulujutud Smolovi ja Jumaševa keelatud suhtest hakkasid esmakordselt ringlema detsembri keskpaigas. Siis lendas jalgpallur luksuslikule St. Bartsi saarele Kariibi meres, mis on palavalt armastatud Vene rikkurite poolt ning kus veedavad aega ka Maria vanemad Tatjana ja Valentin.

Siis jäi inimestele silma, et Smolov on tihe külaline Jumaševa perekonnale kuuluvas villas. Hiljem postitas mees ülaloleva foto, mis on tehtud häärberi juures olevas basseinis. Samal ajal on Maria näidanud oma väidetavat poiss-sõpra ka oma Instagrami storys, kuhu postitati selfie temast ja Smolovist.