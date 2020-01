KLÕPS | Vene jalkastaar plaanib abielluda Boriss Jeltsini tütretütrega: neiu on alaealine ja käib alles koolis!

Kuid paarikese abieluplaanidel on ees suur takistus, sest enne peab 17-aastane neiu saama täisealiseks. Väidetavalt toimub suur pulmapidu Kariibi meres asuval St. Bartsi saarel, kus Jumaševa rikastel vanematel on suur häärber. Samas kohas veetis noorpaar ka aastavahetuse.

Kui varem üritasid Smolov ja Jumaševa tundeid varjata, siis väidetavalt on nad nüüd avalikult paar. Vaatamata noorte õnnele on paljud inimesed väga negatiivselt meelestatud ning oma pahameelt avaldatakse mõlema osapoole sotsiaalmeediakontode kommentaariumitest.

"Fedja, ta on alaealine ning see on seadusevastane," seisab ühes kurjas kommentaaris. "Leidis ikka kellega suhtes olla. Kas vanemaid naisi polnud?" küsib üks teine murelik jälgija.