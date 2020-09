Lauluväljakul on üritustele avarust ja ruumi

Avarad ruumid

Paljud seminaride ja loengute korraldajad on koroonakriisis avastanud Lauluväljaku siseruumid. Varem kasutusel olnud väiksemad kohad, näiteks eri koolide klassiruumid, ei paku tänases olukorras piisavalt ohutu osalemise võimalusi. Just hajutamine ja distantsi hoidmise võimalus on nii osalejate kui ka korraldajate enim oodatud märksõnad.

Lauluväljaku kaks suurt saali – muuseas, ainulaadse merevaatega – teenindavad mõlemad mugavalt 350 inimest ja seda vastavalt uutele soovituslikele reeglitele. See tähendab, et üritusel osalejad ei pea paaniliselt otsima nurka, kus vabamalt hingata saab, vaid ruumi ja õhku on kõikjal. Lisaväärtusena on laulukaare majas veel 7 väiksemat ruumi privaatsust vajavateks nõupidamisteks ning laoruumid inventari hoiustamiseks. Samas pole erilist vajadust mööblit ise kaasa tuua, sest meie rikkalik rendiladu sisaldab palju põnevat klapptoolidest mugavate diivaniteni, dekoratsioonidest rääkimata. Mõistagi on kohapeal olemas ka konverentsi-, heli- ja valgustehnika.

Meie väga kogenud projektijuhid käivad kogu ürituse teekonna jooksul kliendi kõrval ning jagavad parimaid ideid suurepärase lõpptulemuse saavutamiseks. Just huvitavate lahenduste kombineerimine klientide ja Lauluväljaku meeskonna mõtetest toob kokku ühtse terviku, mis on ürituse külaliste jaoks nauditav.

Lõputute võimaluste väliala

Tallinna Lauluväljak on rajatud ürituste korraldamise paigaks, mistõttu on kogu meie ala logistiliselt läbi mõeldud ning väga mugavalt kasutatav. Üheks suureks eeliseks lisaks kesklinnas paiknemisele on ka tasuta parkimisvõimaluse pakkumine alal. See tähendab eelkõige praktilisust ja mugavust ning õhtuste ürituste pidulike riietega pole vajalik kaugelt kõndida, vaid saab auto jätta toimumiskoha lähedale. Samuti toimib tihe ühistranspordiühendus nii Pirita teed kui ka Narva maanteed mööda.

Küllaltki tavapäraseks on saanud siseruumide kombineerimine välialaga, kus päevased sündmused toimuvad õues ning õhtused sees. Mõistagi kaitseme soovi korral osalejaid Eesti muutliku ilma eest ning püstitame nägusad ja praktilised telgid, sisustame need mööbliga ning jaheduse korral kütame kuumakski.