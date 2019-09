Nägemise laserkorrektsioon – meetodid, müüdid ja tõed

Vaatamata sellele, et mitmesuguseid silmahaigusi hakati ravima juba 2. sajandil eKr, tunnustati oftalmoloogiat kui teadust alles 19. sajandi keskpaigas. Alles 1869. aastal leiutas Hollandi arst Snellen silmanägemise kontrollimiseks tabeli ja esitas teooria, mille kohaselt on võimalik silma “kriimustades” muuta sarvkesta kõverust. Kuna kõiki operatsioone tegid tavalised kirurgid, sai silma kriimustada vaid skalpelliga. Sel ajal ei otsustanud ükski arst sellist barbaarset nägemise korrigeerimise meetodit kasutada. Esimene operatsioon tehti alles 30 aastat hiljem, 1898. aastal.

Varsti asendati sarvkesta kriimustused sisselõigetega, mis tähistasid ka laseroperatsiooni esimesi samme, kuid selline operatsioon sai populaarseks alles 1986. aastal. Sellest ajast alates hakkas teadus kiiresti arenema, mida kinnitavad 30 aasta jooksul ilmunud laserkorrektsiooni kirurgiliste meetodite kolm põlvkonda: PRK, LASIK ja ReLEx SMILE.

Nägemise laserkorrektsiooni tehnikad





1. põlvkond: pindmine nägemise laserkorrigeerimine (PRK või fotorefraktiivne keratektoomia, Epi-LASIK, Trans Epi-LASIK, LASEK jne)

Aasta: 1986

Näidustused: lühinägelikkus, hüperoopia, astigmatism

Meetod: käsitsi või eksimeerlaseriga eemaldatakse epiteeli õhuke kiht, muutes sellega sarvkesta kõverust

Taastumisperiood: nägemine taastub 3–7 päeva jooksul, kuid see stabiliseerub alles 3–4 kuu pärast

Eelised:

+ operatsioon on sarvkesta kudede suhtes kõige säästlikum. See on peamine valik, kui patsiendil on anatoomilisi piiranguid, näiteks sarvkesta õhuke või kumer vorm;

+ suhteliselt odav.

Puudused:

- valu ja ebamugavustunne silmades püsivad kuni nädal pärast operatsiooni;

- nägemine ei parane kohe;

- nägemise täielik stabiliseerumine toimub 3–4 kuu pärast;

- see meetod on efektiivne ainult lühinägelikkuse korrigeerimiseks –6 dioptrini, astigmatismi puhul –3 ja kaugnägemise puhul +3 dioptrini.

2. põlvkond: SuperLASIK, Femto-LASIK

Aasta: 1989/2004

Näidustused: lühinägelikkus, hüperoopia, astigmatism

Meetod: mehaanilise kirurgilise instrumendiga – mikrokeratoomi (LASIK-meetod) või femtosekundilise laseriga (Femto-LASIK-meetod) – lõigatakse sarvkesta kile umbes 0,16 mm, mis moodustab “korgi“. Femto-LASIK-i laserkiire tehnoloogia on palju täpsem kui LASIK-meetodi puhul kasutatav mehaaniline tööriist. Mõlema meetodi korral eemaldatakse nn katte avamisel koeosakesed eksimeerlaseriga, et muuta sarvkesta kuju vastavalt ettenähtud nägemise korrigeerimise programmile. Femto-LASIK-operatsiooni tulemusel on kork väga õhuke, paksusega ainult 100 mikromeetrit. See tähendab, et patsiendil on rohkem oma sarvkesta, operatsioon on säästlikum ja kõrget dioptrit saab parandada.

Taastumisperiood: nägemine taastub esimese 2–3 tunni jooksul

Eelised:

+ nägemisteravus on 100% või sellelähedane;

+ nägemine paraneb kohe pärast operatsiooni;

+ nägemise laserkorrektsioon on valutu ja ühe dioptri korrigeerimiseks kulub keskmiselt 1,5 sekundit;

+ Femto-LASIK-meetod tekitab patsiendile vähem ebamugavusi kui klassikaline LASIK-korrektsioon;

+ Femto-LASIK operatsioonist jäänud “kork” sobib ideaalselt oma kohale ega jäta arme;

+ Femto-LASIK-meetodit soovitatakse eriti inimestele, kelle elukutse on seotud kõrge riskitasemega, kus on võimalikud silmavigastused, nt sportlastele, sõduritele jne.

Puudused:

- ei sobi väga õhukese sarvkestaga patsientidele;

- Femto-LASIK-operatsiooni hind on suhteliselt kõrge.

3. põlvkond: ReLEx SMILE

Aasta: 2011

Näidustused: lühinägelikkus, astigmatism

Meetod: sarvkestast lõigatakse femtosekundilise laseriga välja ümmargune lääts. Laserlõige tehakse naeratusekujuline, kude tõstetakse üles ja lääts eemaldatakse. See nägemise korrigeerimise meetod ei kahjusta ülemisi kihte.

Taastumisperiood: nägemine taastub peaaegu kohe

Eelised:

+ ohutu tehnoloogia, sarvkesta ”kork” ei katke, seega on nihe võimatu;

+ silmad korrigeeritakse sarvkesta ülemist pinda puudutamata;

+ sarvkest on vähem kahjustatud, pikilõike pikkus on vaid mõni millimeeter, mis on 80% vähem kui LASIK või Femto-LASIK meetodil;

+ laserkorrektsiooni protseduur ja taastumisprotsess on valutud;

+ annab suurepärase tulemuse ka siis, kui esinevad suured murdumisnäitajad ja seda hoolimata sarvkesta individuaalsetest omadustest;

+ kuiva silma sündroomi tekkimise väga väike risk.

Puudused:

- ei kõrvalda kaugnägelikkuse probleeme;

- operatsiooni hind on kõrgem kui teiste meetodite puhul.

5 müüti nägemise laserkorrektsiooni kohta

Vaatame levinumaid väärarusaamu laseroperatsioonide kohta.

Müüt nr 1. Kui nägemise laserkorrigeerimine on nii ohutu protseduur, siis miks paljud arstid prille kannavad?

Tegelikkus. Lasernägemise korrigeerimine ei ole imerohi. Reeglina parandab tulemus elukvaliteeti ning pakub võimalust prillidest ja kontaktläätsedest loobuda. Arstid on inimesed nagu kõik teised. Mõni neist on oma prillidega eluviisiga rahul, mõnel võib olla vastunäidustusi, eriti kui hakkab tekkima vanaeanägemine. Kuid paljud arstid ja meditsiinitöötajad on juba teinud silmade laserkorrektsiooni, mida tavaliselt ei märgata. Soovitame tutvuda arsti ja optometristi arvamustega nägemise laserkorrektsiooni kohta.

Müüt nr 2. Lastele ei tehta laserkorrektsiooni, sest see on väga ohtlik.

Tegelikkus. Inimkeha kasvab ja areneb edasi kuni 18. eluaastani, vastavalt muutub ka silm. Müoopia progresseerumine silmade suuruse muutumise tõttu kestab kuni 20 aastat. Kui teha sellel ajal operatsiooni, on tulemuse muutmine üsna keeruline.

Müüt nr 3. Mõne aasta pärast halveneb nägemine taas ja operatsiooni tuleb korrata.

Tegelikkus. Tänu põhjalikule analüüsile ja igale patsiendile õige diagnoosi panemisele püsib operatsiooni tulemus väga pikka aega. Nägemise laserkorrektsioon ei hoia aga ära väsimust, eriti kui te ei järgi hügieeni ning töötate pidevalt arvuti taga. Sel juhul halvendab silmalihaste spasm nägemisteravust ajutiselt. See on iseloomulik ka normaalse nägemisega inimestele, kes pole laserkorrektsiooni läbi teinud.

Müüt nr 4. Naistel, kes on läbinud laserkorrektsiooni, ei lubata rasestuda.

Tegelikkus. Operatsioon ise ei mõjuta sünniprotsessi. Nägemise laserkorrektsioon on väga delikaatne protseduur, sarvkesta laseriefekt on vaid 100 mikronit. Kuid lühinägelikkus on iseenesest täiendav risk, sest lühinägelikkusega inimestel on silmamuna tavaliselt pikem ning võrkkesta koed kipuvad olema õhemad ja hapramad. Seetõttu soovitatakse eriti lühinägelikel patsientidel läbi viia emakasisene oftalmoloogiline uuring, et tuvastada võrkkesta varajane patoloogia ja määrata tõhustatud ravi, olenemata sellest, kas laserkorrektsiooni on varem tehtud või mitte.

Rasedatele ja imetavatele naistele on laseroperatsioon tõepoolest vastunäidustatud. Sellistel perioodidel muutub naise keha hormonaalse tasakaalutuse tõttu ebastabiilseks, mis võib mõjutada paranemisprotsessi. Samuti määratakse pärast operatsiooni silmatilgad koos antibiootikumidega. Emapiimaga võivad antibiootikumid imiku kehasse sattuda. Selle vältimiseks tasub operatsiooni teha alles siis, kui imetamine on lõpule jõudnud ja hormonaalne tase on ühtlustunud. Tavaliselt on see keskmiselt 1–3 kuud pärast imetamise lõpetamist.

Müüt nr 5. Nägemise laserkorrigeerimine on väga kallis operatsioon.

Tegelikkus. Ühe protseduuri maksumus on hõlpsasti võrreldav prillide või kontaktläätsede kasutamise kuludega mitme aasta jooksul. Näiteks kui kontaktläätsi kasutatakse regulaarselt, siis kui arvestada igakuiste kontaktläätsede, hooldusvahendite ja vahetatavate klaaside kogumaksumust, tasub laserkorrektsioon end ära keskmiselt 4–5 aastaga.

Nägemise laserkorrektsiooni läbiviimise eeskirjad

Kohustuslikuks tingimuseks on vanus, mis peab tingimata olema 18 eluaastat või rohkem. Aasta jooksul enne operatsiooni peab patsiendi nägemine olema suhteliselt stabiilne.

Vastunäidustused

Nägemise laserkorrektsiooni vastunäidustusteks on rasedus ja rinnaga toitmine, suhtelised vanuselised piirangud, mõned autoimmuunhaigused ja muud haigused, aktiivsed põletikulised protsessid, samuti võrkkesta muutused ja teised silmahaigused, sealhulgas progresseeruv lühinägelikkus, silmade anatoomilised eripärad ja mõned teised aspektid.

Rehabilitatsiooniperiood

Silmade laserkorrektsioon on valutu, toimub ambulatoorselt ja taastumiseks on vaja minimaalselt aega. Pärast operatsiooni tuleb vältida infektsioone ja silmade kahjustamist, seetõttu tuleb mõnda aega hoiduda basseini või spordiklubi külastamisest.

