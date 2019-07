Suur huvi õhusõu vastu Ämaris on ummistanud kümmekond kilomeetrit Haapsalu maanteest

Ummikus olijate sõnul on suurem liiklusseisak just Vasalemma ristis.Ämari lennubaasi lähedal on aga põllu peale tehtud suur parkla, kuhu inimesed oma autod ära panevad, et jala edasi minna.

Samal ajal toimub ka just ummiku piirkonnas spanjelite suvepäevad, mille külastajad, kes Keila poolt tulevad, samuti ummikus istuma peavad.

Ämaris toimub täna Eesti õhuväe 100. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline õhusõu, kus saab näha üle 30 Eesti ja liitlaste lennuvahendi.

Teiste hulgas teevad etteaste Poola õhuväe aerobaatika meeskond „Orlik“ ja Eesti vigurlendur Jüri Kaljundi biplaanil Pitts S-2A, Taani õhuväe hävitaja F-16, USA hävitaja F-15 ja transpordilennuk C-130. Maapealsel väljapanekul on vaatamiseks üle 25 ühiku lennutehnikat, sealhulgas ka NATO eelhoiatuse ja juhtimise lennuk AWACS.

Lennubaas on külastajatele avatud ajavahemikus 09.00-16.00. Õhuvägi palub kõikidel külastajatel kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Tugeva müra tõttu ei ole üritusele soovitatav kaasa võtta imikuid, lastele on rangelt soovituslik kaasa võtta mürasummutavad kõrvaklapid.