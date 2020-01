Tartu populaarset baari külastanud Kelly Sildaru tekitas paraja peavalu: asutus kehtestas sportlase pärast kõrge vanusepiirangu!

Spordiaasta tähed 2019 Foto: Karli Saul

Tartus asuv populaarne baar Naiiv teatab oma Facebooki leheküljel, et nad on otsustanud nüüdsest lubada baari ainult üle 20-aastaseid inimesi. Nimelt teatavad omanikud, et ühel õhtul oli nende asutusse sattunud sporditäht Kelly Sildaru, kes on alaealine.