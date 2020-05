Toiduelamused Arsenali relvatehases: kaheksa söögikohta ja suitsukala otse ahjust!

Pea sajandivanuses endises Arsenali relvatehase hoones Põhja-Tallinnas peidavad end kaheksa toidukohta igale maitsele. Kirsiks tordil on otse suitsuahjust tulnud kala.

Kuigi mitmed Arsenali keskuse kauplused on eriolukorra tõttu suletud, tegutsevad sealsed söögikohad tublilt edasi. Ahjud on kuumad ja kokad on hoos, järgides loomulikult etteantud reegleid. Kohapeal nautimise asemel saab lemmiktoidu kaasa osta.

Üle linna (ja ka linnapiiridest väljas) on tuntud Kalaarsenali kalapood, kust saab nii värsket kodumaiste kalameeste püütut kui ka kvaliteetseid Norra mereande. Värske kala kõrvale haara ka kohapeal vanas tehase korstnas suitsutatud kala. Reedeti ja laupäeviti ootavad poe külastajaid mõnusad Kalamaja Pagarikoja kalapirukad.

Põhja-Tallinna püsielanikud teavad, et lisaks Kalamaja kitsastele tänavatele leiab Kalamaja Pagarikoja pagareid ka Arsenalist. Peale maitsvate saiakeste, pirukate ja kondiitritoodete on Arsenali pagarikojas ka mõnus pisike bistroo. Hommikuti pakutakse toitvat putru ja omletti ning lõunal koduseid toite, mis lausa keele alla viivad. Ilusa ilmaga on avatud ka Kalamaja Pagarikoja terrass, kuid toidu võid ka kaasa osta.

Itaalia ja Prantsuse gurmeemaitseid leiab Gourmet Clubi kohvikust. Lisaks lõuna- ja tavamenüü valikutele saab sealt kaasa osta ka autentseid juuretisega tehtud pitsasid, kondiitritooteid ning muid Gourmet Clubi kaubamärgi tooteid, nagu hummused, kreemjuustud, sibulamoosid, kastmed jne. Kohviku loovjuhi Imre Kose käe all valminud hõrgutised valmistatakse kohapeal, sest Gourmet Clubi tootmine asub samuti Arsenalis.

Kaugemate maade köökidest rääkides ei saa üle ega ümber Ginger Cafést, millel aastate jooksul tekkinud suur hulk austajaid. Maitsvad ja vürtsikad Tai ja India köögi hõrgutised valmivad seal Nepalist ja Indiast pärit peakokkade valvsa pilgu all. Kui toitu ostma tuled, tervita ka kohvikus asuvat Eesti suurimat Buddha kuju — see toob tervist ja õnne!

Aasia köögi radadel liikudes jõuame Jaapanisse ja SushiArti kohvikusse. SushiArti tullakse lausa teisest linna otsast ja õhtuti tasub oma toidutellimus aegsasti sisse anda — fänne on sellel sušikohvikul palju. Proovi lisaks klassikalisele sušile ka palavalt armastatud küpsetatud sušit.

Kes aga pisut toekamat einet soovib, võib sammud seada Poseidoni kohvikusse. Maitsvad käsitööburgerid, imehead snäkid ja tõeliselt retro Kopli burger maitsevad nii väikestele kui ka suurtele. Osta oma lemmik kaasa ja naudi head kõhutäit!

Burgerisõpradele on aga Arsenalis veel maiustamist. Kiirelt ja soodsalt saab kõhu täis Hesburgeri restoranis, kust saab süüa kaasa osta nii endale kui ka perele. Muide, kas teadsid, et Hesburger kasutab keskkonnasõbralikest materjalidest tehtud pakendeid?

Mõnusat kõhutäidet pakub Kebabi Wabrik, kust saab maitsvat Eesti moodi kebabi, mis tehtud kodumaisest sealihast. Valikus on nii eined, burgerid, pita-kebabid kui ka salatid. Osta maitsev kebab kaasa ja naudi mõnusalt kodus diivanil lesides.

Kes aga kodust toitu armastavad, neil tasub sammud seada Port Desina bistroosse, kust leiab laia valiku maitsvaid toitusid suppidest salatiteni ja burgerist pitsani. Nautida saab sütel tehtud šašlõkki ja eriolukorra ajal müüb Port Desina ette tellides kaasa ka pooltooteid. Nii võid kodus ise šnitsleid, pelmeene, guljašši ja muud meisterdada.

Seni, kuni kestab eriolukord, müüvad Arsenali söögikohad toitu kaasa ja oma lemmiktoidud saad tellida ka toidukullerite kaudu. Tule toidule ise järele siis, kui oled terve, pidades silmas ka 2 + 2 reeglit.

Vaata lähemalt siit: arsenalkeskus.ee