Unikaalne jõulupidu ootab Sind

Unique Hotels Grupp pakub suurepärast võimalust tõeliselt erilise jõulupeo korraldamiseks. Sobiva valiku saab teha suisa nelja erineva hotelli vahel.

Nii Centennial Hotel Tallinn, Kreutzwald Hotel Tallinn, von Stackelberg Hotel Tallinn kui ka Vihula Mõis pakuvad spetsiaalselt jõulupidustusteks kokku pandud pakette.

Väike grupp elustiilihotelle rõhub hoonete omapärale – täielikult renoveeritud ajaloolistes hotellides kohtuvad ajastu hõng ja kaasaegsed mugavused. Just jõuludeks ettevalmistatud paketid teevad korraldamise imelihtsaks – võta ühendust, lepi kokku aeg ja peokülaliste arv ning oledki jõulupeo broneerinud! Kes kaugele seigelda ei soovi, saab valida kolme hotelli vahel, mis asuvad mugavalt Tallinna kesklinnas. Neile, kes otsivad luksust linnast väljas, pakub elamusi Lahemaa rahvuspargis asuv Vihula Mõis.

von Stackelberg Hotel Tallinn

Elegantne neljatärnihotell asub Toompea jalamil. Algselt oli 1874. aastal ehitatud hoone kasutuses Saksa aadliku eramuna. 2015. aastal täieliku renoveerimise käigus säilitati algupärased paekiviseinad, mis lisavad isikupära ja loovad jõulupeoks sooja, õdusa keskkonna. Kombineerides uut ja vana, on ajaloolisesse interjööri on paigutatud tänapäevased valgustus- ja disainelemendid. Luksusliku linnamõisa konverentsiruum mahutab kuni 100 inimest.

Jõulupidu von Stackelbergi Hotellis – 49 EUR/inimene*. Pakett sisaldab saalirenti 5 tunniks, tervitusjooki (vahuvein või glögi), pidulikku saalikaunistust ja jõuluhõngulist buffet-õhtusööki, millega saad tutvuda siin.

Broneeri numbril +372 660 0708 või kirjuta events.vsh@uhotelsgroup.com.

Pakkumine kehtib gruppidele alates 30 inimesest kuni veebruari lõpuni.

Centennial Hotel Tallinn

See neljatärni ärihotell on Unique Hotels keti kõige uuem liige – põhjamaiselt karge interjöör tutvustab külalistele Eesti iseseisvuse lugu ja sobib suurepäraselt talviseks jõulupeopaigaks. Hotelli nimi on pühendus Eesti Vabariigi 100. juubelile. Modernne, kuid hubane Restoran 100 mahutab, nii nagu nimigi ütleb, kuni 100 külalist. Menüüs on klassikalised jõuluroad, mille valmistamisel on järgitud kodumaised traditsioone.

Jõulupidu Centennial Hotellis – 42 EUR/inimene. Lisaks jõulumenüüle (tutvu siin) sisaldab pakett saalirenti, tervitusjooki, milleks on hõõgvein rosinate ja mandlitega, ning pidulikku saalikaunistust koos küünaldega.

Broneeri numbril +372 53 45 2688 või kirjuta events.cht@uhotelsgroup.com.

Pakkumine kehtib gruppidele alates 30 inimesest kuni 12. jaanuarini.

Kreutzwald Hotel Tallinn

Ka see neljatärnihotell asub ajaloolises hoones. Hubane Kreutzwaldi Raamatukogu saal mahutab privaatseks jõulupeoks kuni 40 inimest. Suurematele seltskondadele (kuni 80 inimest) pakume peopaigaks hiljuti avatud restorani ja pizzeriat La Cucina. Tegemist on Itaalia restoraniga, seega on ka jõulupidudel pakutav menüü traditsioonilisest pisut erilisem. Restorani südameks on köök, millele viitab ka itaaliakeelne nimi La Cucina, ning külalistel on tänu avatud köögile võimalik söögitegemismaagiat ka oma silmaga jälgida.

Jõulupidu Kreutzwald Hotellis – 40 EUR/inimene*, mille sees on Raamatukogu saali rent, tervitusjook (mandlimaitseline hõõgvein), pidulik saalikaunistus ning Itaalia stiilis jõuluhõnguline buffet-õhtusöök, mille menüüga tutvu siin.

Lisaks on Kreutzwald Hotel Tallinnas hubane Zen spaa, kus võimalik väiksema seltskonna saunapidu korraldada.

Broneeri numbril +372 53 45 2688 või kirjuta events.kwh@uhotelsgroup.com.

Pakkumine kehtib gruppidele alates 30 inimesest kuni 12. jaanuarini.

Vihula Mõis

16. sajandist pärit mõisakompleks asub Tallinnast vaid tunni kaugusel, Lahemaa rahvuspargis. Rannad, rändrahnud, männimets, iidsed kalurikülad Käsmus ja Altjas – see on talvel täielik võlumaa ning ideaalne võimalus koos kollektiiviga jõuluajal korraks linnamelust eemalduda, midagi tõeliselt meeldejäävat korraldada. Kindlasti võiks Vihula Mõisasse minnes mõelda ka seal ööbimisele. Vihula mahutab nii suuremaid kui väiksemaid seltskondi ning pakub põnevat jõulupaketti.

Jõulupidu Vihula Mõisas – 49 EUR/inimene. Paketti kuulub ruumirent 3 tunniks, meeleolukas mõisatuur või mõni muu põnev tegevus (soolakoorija töötuba, kelguralli, saanisõit, tinavalamine, piparkookide kaunistamine või saunatamine) ja jõuluhõnguline buffet-õhtusöök.

Broneeri numbril +372 326 4100 või kirjuta events.vihula@uhotelsgroup.com.

Pakkumine kehtib gruppidele alates 20 inimest kuni 31.01.2020, v.a 20.–26.12 ja 31.12.

Lisaks on Vihula Mõisas võimalik ka aastavahetust vastu võtta. Pidu tõotab tulla meeleolukas ning tulvil muusikat ja meelelahutust.

Aastavahetuse pakett Vihula Mõisas – alates 249 EUR/inimene (majutusega kaheses toas)

Ansambel Karavan

Mustkunstnik Fred-Erik Johanson

Õhtujuht ja DJ Tõnis Kotsar

Fotopeegel Magic Mirror

Tervitusjook

4-käiguline pidulik õhtusöök

Ilutulestik

Pärast südaööd disko koos DJ-ga

Ööbimine mõisas



Aastavahetuse broneeringud sales.vihula@uhotelsgroup.com.