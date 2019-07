Anne Veski ja nublu kontsert rikuti vandaalide poolt

Rally Estonia koostööpartner Shell Helix on veendunud, et elektrikatkestuse näol oli tegemist kurjategijate tööga ja on seetõttu välja pannud 3000 euro suuruse vaevatasu, et tabada isik, kes lõhkus helitehnika ja LED ekraani, mille tõttu kontsert pooleli jäeti.

Politsei on juhtunust informeeritud ja esimesel võimalusel esitatakse neile ka avaldus kriminaalmenetluse algatamiseks, sest esialgsel hinnangul on tekitatud kahju suurus ligi 100 000 eurot.

Praeguseks on tuvastatud, et kahju tekitati reedel umbes kella 23.50 ajal Raekoja plats 13 maja peaukse ees, kus pahatahtlik inimene ühendas lahti toitesüsteemi peakaabli, millest tekkis ülepinge.

3000 euro suurune vaevatasu antakse välja vihje eest, mis viib süüdlase tabamiseni. Kõik vihjed on oodatud aadressile vihje@rallyestonia.ee.

Kuriteo tõttu reede õhtul ära jäänud Anne Veski kontsert toimub pühapäeval Tartu Raekoha platsil pärast Shell Helix Rally Estonia võitjate autasustamist, mis algab kell 16.00.