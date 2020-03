Bruce Dickinson: kui tahad kuulus olla, tee pornosait

"Mul on kõrini sellest, et inimesed tahavad olla kuulsad. Iron Maiden ei alustanud selleks, et olla kuulus. Me tahtsime olla muusikud, selle kõrvaltulemusena saad tuntuks. Aga sa võid ka muusikuna tuntud olla. Mind ei huvita rokkstaarivärk. See pole meid kunagi huvitanud ja see on üks põhjuseid, miks oleme püsima jäänud. Me austame publikut ega ole iseenda paroodia," ütleb Bruce Dickinson.

Bruce Dickinson (61) on piloot, maailmatasemel vehkleja ja Sarajevo aukodanik. Ta on motivatsioonikõneleja, filmistsenarist, raadiosaatejuht, telenäitleja ja õlleentusiast. Ent miljonid teavad Bruce Dickinsoni tänu sellele, et ta on Iron Maideni laulja.

Kui koroonaviirus lubab, tuleb legendaarne raskerokkar märtsi lõpus oma ühemehejutuõhtuga Eestisse. Ta räägib Eesti Päevalehele, miks on uutel muusikutel tänapäeval raske püünele pääseda, ehkki muusikal läheb paremini kui kunagi varem, ja sellest, mida tegelikult kuulsusest arvab.