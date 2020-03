FOTOD | Mitmekülgne mees! Bryan Adams esitles Fotografiskas oma fotonäitust

Näitusele nime andnud seeria „Päevavalgel“ (Exposed) fotod toovad rambivalgusesse mitmed tuntud meelelahutus-, moe- ja kunstimaailma tegelased. Bryan Adamsi fotosilma kaudu on vaatajal juurdepääs suletud ja näiliselt muretusse kuulsuste maailma. Nii nagu pealkiri ka vihjab, uurib näitus süvitsi, mis juhtub inimestega, kes on 24:7 rambivalguses ja mida ütlevad paljastavad fotod kuulsuse kohta fassaadi taga.

Esmapilgul võib tunduda, et Adamsi portreed seerias “Haavatud: sõja pärand” (Wounded: The Legacy of War) on äärmiselt erinevad. Fotod 2000ndatel aastatel Afganistani ja Iraagi välismissioonidelt naasnud vigastatud Briti sõduritest toovad fookusesse konflikti ja moonutatud kehade nähtavad armid. Mitmel juhul toores ja häiriv, mõnikord humoorikas ja südantsoojendav – selles ehmatavas seerias on jäädvustatud sõjategevuse kibedad tagajärjed ja inimvaimu südikus.

Sarnast visaduse lugu - ebaõnne kiuste või just selle tõttu - jutustavad ka kodutute portreed. Seeria „Kodutud” (The Homeless) tutvustab kodutuid, kes müüvad Londoni tänavatel ajakirja The Big Issue, mis on loodud eesmärgiga anda nendele inimestele võimalus teenida ausat tulu ja seeläbi neid taas siduda kogukonnaga. Pildid selles seerias näitavad igat inimest sügavamalt kui tema sotsiaalne taust või majanduslik seis. Loodetavasti aitavad need fotod, tõstes fookusesse just inimese enda, murda mõningaid valearusaamadele ja eelarvamustele rajatud barjääre.

Bryan Adams sündis Kanadas Kingstonis/Ontarios 1959. aastal ning temast sai kuningliku fotograafiaseltsi (Royal Photographic Society) liige 2015. aastal. Ta on loometöös jätkuvalt väga produktiivne ning pühendunud üleilmse mõjuga teemadele.

Adams tabab Eestis kaks kärbest ühe hoobiga - lisaks fotonäituse avamisele annab ta homme Saku Suurhallis kontserdi.

Juba seitsmendat korda Eestit väisav Kanada laulja, laulukirjutaja, produtsent ja filantroop toob Tallinnasse oma uue turnee “Shine A Light” show, mille raames kõlavad lisaks uue albumi paladele traditsiooniliselt ka kõik suurimad Adamsi hitid.