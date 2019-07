I Land Soundi festivali meedikud jäid tööülesannete täitmiseks liiga purju

Kell 3.06 helistas häirekeskusele festivali turvajuht, kes andis teada, et festivali neli meedikut on eemaldatud töölt, sest nad olid joobes. Turvajuht palus abi uute meedikute leidmiseks.

Häirekeskuse esindaja Heiko Leesment ütles Delfile, et festivali meedikud ei olnud ühegi kiirabibrigaadi töötajad, vaid tegemist oli sisseostetud erateenuse pakkujaga.

Kuressaare kiirabilt paluti tuge ka enne seda vahejuhtumit. Eile õhtul kella 23.48 ajal vajas festivali alal teenust pakkunud meedikute brigaad abi 27aastase arvatavalt narkootikume tarvitanud naise abistamiseks.

Täna öösel kella 1.48 ajal helistati neile festivali meditsiinipunktist ja paluti abi 17aastase raskes joobes neiu abistamiseks.

Häirekeskuse Lääne keskuse juhataja Küllike Uzjukini sõnul ei olnud festivali meditsiinilise valve osas info häirekeskuseni jõudnud enne ürituse algust.

“Tavaliselt seda tehakse, sest suurürituste puhul on inimeste turvalisus väga oluline. Meditsiiniline abi peab alati olema tagatud nõuetekohaselt. Loodame, et probleemid on nüüd lahendatud ja festival lõppeb kõigile osapooltele positiivselt. Kui olete hädas, tuleks helistada numbrile 112. Eriti kui ürituse alalt abi ei saa.”

Korraldaja: olukord on väga rahulik

I Land Soundi korraldaja Paap Uspenski ütles Delfile, et tal ei ole võimalik infot nagu oleks festivalile palgatud meedikud olnud võimetud oma tööülesandeid täitma, ei kinnitada ega ümber lükata. "Ma arvan, et siin oli eile mingi täielik arusaamatus," sõnas ta. "Pigem on see mingi kuuljutt ja telefonimäng läks rappa."

Festivalil on kohal nii meedikud, Tervishoiu instituudi inimesed, vabatahtlikud, loetles ta. "Meil on olukord väga rahulik."

Uspenski lisas: "Kuna ma tean, et midagi tõsist ei ole juhtunud, siis ma ei viitsi üldse pead vaevata sellega."