Kõigest 19-aastaselt suri lootustandev Eesti räppar

Noormees tegi muusikat nime Mängupoi$$ Käru all ja mitmed tema lood on üleval YouTube'is ning Soundcloude'is. Tema lugusid on mängitud Raadio 2 eetris. Ta astus üles ka tänavusel Tallinn Music Weekil.

Sotsiaalmeedias avaldavad paljud teda tundnud inimesed kaastunnet. Teiste seas ka tuntud muusikakriitik Siim Nestor.

Täna hommikul teatas politsei, et eile kontrollisid politseinikud koos abipolitseinikega Brandon-Enrico ühe võimaliku viibimispaigana Pirita jõe äärde jäävat metsatukka. Kahjuks leidsid nad metsast õhtul kella 21.30 ajal vägivalla tundemärkideta Brandon-Enrico surnukeha.

Kaastunne lähedastele ka Kroonika toimetuse poolt.