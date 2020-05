OTSEPILT ja FOTOD | Lauluväljakule kogunevad tuhanded koorilauljad, et Aarne Saluveeri juhendusel ja moodsa tehnika vahendusel esitada laulu “Isamaa ilu hoieldes”

Täna õhtul kell 18.45 algab Tallinna Lauluväljakul kontsert, mis toob laulukaare alla läbi virtuaalse lahenduse tuhanded koorilauljad, kelle esituses kõlab Alo Matiiseni laul “Isamaa ilu hoieldes”. Koore juhatab dirigent Aarne Saluveer. Laulule järgneb Ivo Linna kontsert.

Kontsert kannab pealkirja “Kevad tuli teisiti”. Pidades silmas kehtivaid reegleid, siis ühenduvad esmakordselt koorilauljad üle Eesti kontserdiks virtuaalselt. Selleks paigaldatakse laulukaare alla spetsiaalne lahendus, millega ühendatakse legendaarne Ivo Linna, tema bändi, Eestimaa kooride ja lauluväljakul autodes paikneva kontserdipublikuga. Kõik see toimub tippdirigent Aarne Saluveeri juhtimisel. Korraldajate sõnul on tegemist lahendusega, millesarnast pole varem Eestis tehtud ega tõenäoliselt tehta enam ka tulevikus.

Idee autori ja algataja Lehari Kaustel ütles, et sellisel kujul on tegemist maailmas seni suurima virtuaalseid teid pidi sündinud kontserdiga. “Me oleme viimaste kuude jooksul terve ühiskonnana pingutanud. Kõik meie eraelulised ja töised toimetamised on saanud tehtud. Pühapäeval lauluväljakul toimuv on üks eriline hetk, millega paneme meie digivõimekuse päriselt proovile ja vaatame, kas meil on võimalik tulla korraks kokku ja teha seda, mis on meile omane ehk laulda. See saab olema huvitav eksperiment, kus lauljad ühenduvad oma kodudest läbi telefoni ning esitavad laulukaare all laulu,” rääkis Kaustel kontserdi ideest ja ütles, et hoolimata muutunud elukorraldusest, on Eesti insenerid võimelised looma nutikaid lahendusi kasutades siiski võimalik kokku tulla.

Laulukaare alla tuleb virtuaalselt kokku enam kui 2500 koorilauljat.