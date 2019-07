SKEEM | Metallica kontserdi eel: kuidas kõige nobedamalt Raadile jõuda ning kuhu oma auto parkida

Tartu kesklinnast, näiteks Raekoja platsilt jalutab ERMini poole tunniga. Kontserdipaiga kõrval on ka parkimisalad, aga sinna pääseb vaid eelmüügist soetatud parkimispiletiga.

Tartus on parkimine pärast kella kuut õhtul tasuta, seega tasub auto jätta linna ning jalutada või sõita bussiga peopaika.

Terve päeva vältel on kesklinnast Raadile viival Roosi tänaval liiklemine piiratud lõigul Jänese tänavast ja Muuseumi teeni. Läbi saavad vaid operatiivsõidukid ning kohalikud. Suure rahvamassi liikumise tõttu ei soovitata täna autosid Roosi tänavale parkida.

Pärast kontserti, umbes kell 23.30 muutub liikluskorraldus ka Raadilt kesklinna suunduval Narva maanteel: keelatud on vasakpöörded Puiestee ja Jaama tänavale ning linna poole suunduv vasakpöörderada tähistatakse ajutiselt otse liiklemiseks.

Kõrveküla-Tartu maanteel piiratakse liikumiskiirus 30 km/tunnis. Piirangud lõpetatakse hiljemalt 19. juuli hommikuks.

Metallica kontserdi ametlikud tasulised parkimisalad on avatud külastajatele tänasest hommikust kuni 19. juuli kella 3ni.

Tallinna poolt tulijatel on võimalik auto tasulisse parklasse jätta Narva maanteelt sisenedes. Pärnust, Võrust, Valgast ja Viljandist tulijad saavad auto jätta Pajula tee tasulisse parklasse.

Parkimisalad on valveta. Parklate sisekord on kohustuslik täitmiseks kõikidele parklate territooriumil viibijatele. Ametlikele parkimisaladele pääseb vaid eelmüügist ostetud parkimispiletiga. Kohapeal parkimispileteid ei müüda. Parkimiskohtade arv on piiratud.

Sõiduteede ääres ja kõnniteedel on parkimine keelatud.

Rattaparklad

Kontserdikülastajatele on avatud jalgrattaparkla, mis asub A-värava juures. Parkla on tasuta ja üldvalvega.