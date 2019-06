Sweet Spoti muusikafestival jääb ära, piletid ostetakse tagasi: seadsime endale liiga kõrged standardid!

“Tegelikult pidid Sweet Spoti korraldajad täna kell 17 selle info avalikustama, et festival jääb ära,” märkis Beilmann. Teadet polnud aga ka veel 17.42 postitatud. Pileti ostnud inimesed aga muretsema ei pea, Beilmann ütles, et kirjavahetusest ürituse korraldajaga sai ta aru, et piletid ostetakse tagasi.

Täna kell 21.15 tegid korraldajad sotsiaalmeedias ka ametliku teadaande, milles tunnistasid, et liiga mitmed tagasilöögid on viinud selleni, et ainus lahendus on üritus ära jätta ja piletid tagasi osta. “Sweetspot on festival, mis seadis endale väga kõrged standardid ning me ei rahuldu millegi vähemaga. Kahjuks on selleaastane planeerimine toonud meile liialt palju tagasilööke, mistõttu otsustasime festivaliga mitte jätkata. See oli ainus loogiline lahendus. Palun pidage meeles — toetage, armastage üksteist. Vabandame väga, et pidime teid selle teadaandega kurvastama,” kirjutasid korraldajad ning lisasid, et piletid saab tagasi müüa kahe nädala jooksul.

Muusikafestivali Sweet Spot toimumine oli juba eelmisel nädalal küsimärgi all. Toona kinnitas korraldaja Hardi Loog, et kui festival jääb ära, saavad piletiostjad raha tagasi. Sweet Spot festival toimus eelmisel aastal esimest korda. Loog korraldas ka Weekend Festivali Pärnus, kuni festival pankrotti läks.