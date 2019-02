8 tähelepanuväärset teost | Need on moekunstnik Kristina Viirpalu lemmikud aastapäevaballilt!

"Keit Pentus-Rosimannuse roosa ja punane, väga efektne lõpplahendus. I-le täpiks olid need suured ümarad kõrvarõngad. Soeng ja kõik on paigas – suurepärane!" Tegemist on Liisi Eesmaa loominguga.

Presidendi vastuvõtt 2019 Foto: Arno Mikkor, Presidendi kantselei

Mai Palling

"Mai Pallingule on omane efeksemast efektsemad kleidid koos suurte mustritega, ta kannab need väga hästi välja. Alati on kogu komplekt väga õigesti paigas." Palling kannab Iris Janvieri loomingut.

Presidendi vastuvõtt 2019 Foto: Arno Mikkor, Presidendi kantselei

Anu Kalm

"Härra Kalm koos abikaasaga esindavad väga väärikalt Kunstiakadeemiat. Nad on ise justkui disainiobjektid. Pisidetailidest alatest – prilliklaasidest kuni varvasteni välja. Nad esindavad kogu meie kunstiringkonda väga väärikalt," kiidab Viirpalu.

Eesti Kunstiakadeemia rektor, akadeemik Mart Kalm ja kunstnik Anu Kalm Foto: Rauno Volmar

Veel kiitis Viirpalu Evelin Võigemasti, Kelly Sildaru ja Olga Temnikova riietust.

Paistab, et sel aastal on lemmikud mitmetel sarnased. Ka stilist ja blogija Stella K Wadowsky tõi mitmed siinmainitud oma lemmikutena välja. Vaata SIIT!