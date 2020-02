BLOGI JA FOTOD | Õnne ja rõõmu! Eesti 102. sünnipäev tõi nii beebiuudiseid kui muud head-paremat

Kes Ugalasse kasukas ja kes sootuks kevadisemalt saabus, näed siit!

EV 102 Viljandis

Merje Merdik: Aitäh, Merit ja Meisi vahva õhtu eest! Kallid lugejad, teie saate juba õige pea näha, millised on nende tänavused kõige-kõige lemmikumad.

Meisi Volt: Aitäh ja kaunist ööd ka minu poolt!

Merit Boeijkens: Võib kokkuvõtteks öelda, et terav moekriitika on teinud oma töö. Külalisi vaadates silm puhkas ja suuri moeäpardusi enam vastuvõtult naljalt ei leia! Ilusat ööd ja kaunis töönädala algust!

Meisi Volt: Sandra Vabarna on ka toredalt taaskasutuse teed läinud ja kannab vastuvõtul oma pulmakleiti.

Meisi Volt: Muide, Lenna on öelnud, et kimono on tema üheks lemmikuks riideesemeks, seega igati temalik valik!

Merit Boeijkens: Lenna kannab kaunist jaapanipärast kimonostiilis kleiti, mis on mõnus vaheldus klassikaliste õhtukleitide paraadis.

Merit Boeijkens: Marta Vaariku julge õhturiietuse valik sobib vaid ekstravagantsele kunstnikule nagu ta seda ka on.

Merit Boeijkens: Lilli Jahilo musta õhtukleidi alt piiluvad punased kingad muudavad komplekti eriliseks.

Meisi Volt: Kadri mõjub tõesti lausa üllatavalt, kandes trendikat neoonroosat.

Merit Boeijkens: Kadri Voorand püüab pilke julge värvilahendusega õhtukleidiga, millega harmoneerub saatja samat tooni rinnarätt.

Merit Boeijkens: Tiina Kaalepil on rahvuslikus stiilis tikandiga kaunistatud õhtukleit, mida täiendab stiiliga sobiv käsitööhõnguline ridikül.

Merit Boeijkens: Kristina Šmigun-Vähi kleit on tõenäoliselt saanud inspiratsiooni eelmise sajandi eesti talunaise riidekapist.

Merit Boeijkens: Katrin Merisalu hallide varjunditega kleit on hea näide sellest, kuidas tagasihoidlik värvivalik võib olla äärmiselt efektne.

Meisi Volt: Taavi Veskimäe kaaslane on pruudilikku valget kleiti täiendanud põnevate minimalistlike kõrvarõngastega.

Merit Boeijkens: Marika Jahilo ja Kaja Kallase näol on näha, et ka ruuduline kleit võib olla presidendi vastuvõtul šikk valik.

Merit Boeijkens: Anne Veski sädeleb Iris Janvieri litritega kleidis. Tema kaubamärgiks on kujunenud retrohõnguline vintage-soeng.

Merit Boeijkens: Anu Lensmenti lihtsalõikeline kleit võlub pastelse muinasjutulise prindiga. Ilmselt on see tema enda looming.

Merit Boeijkens: Tatjana Kosmõnina hõbedaselt sädelev kleit meenutab talvist jäätunud merd.

Merje Merdik: Paistab, et kallipaus on tõesti saamas armsaks traditsiooniks. Kui ka hiljaks jäid, kallista ikka enda kõrval olevat inimest!

Meisi Volt: Paistab, et fotoseina ees musutamine on ka vastuvõtul uus vahva trend :)

Meisi Volt: Kristen Michali kaasa kannab Liisi Eesmaa originaalprindi ja keebiga õhtukleiti.

Meisi Volt: Keit Pentus-Rosimannus kannab Liisi Eesmaa julge värvilahendusega moeloomingut.

Meisi Volt: Luisa kannab kunstniku Anna Kõuhkna teost, mille andis vormi Iris Janvieri moemaja.

Merit Boeijkens: Luisa Rõivase ülitrendikas kleit on just nagu tükike tänavakunsti.

Merit Boeijkens: Ilusa, minimalistliku säravroosa Kairi Sesteri kleidi juures on kauniks kontrastiks rohelised kõrvarõngad.

Meisi Volt: Kairi Sesteri kleit on Iris Janvieri moemaja looming ning inspireeritud haute couture teostest.

Merit Boeijkens: Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa musta kleidi lööb särama vöö, mis rõhutab tema peenikest pihta.

Merit Boeijkens: Näitlejanna Ülle Lichtfeldti lihtsa lõikega õhukleiti kaunistab romantiline lillemuster.

Meisi Volt: Poliitik Kaja Kallas kannab moelooja Oksana Tanditi loomingut. Ruudumuster on väga julge ja trendikas valik!

Merit Boeijkens: Keit Pentus-Rosimannus püüab pilke silmapaistva värvi- ja vormilahendusega kleidiga, mida kaunistab sobiv rinnaehe.

Merit Boeijkens: Liina Kersna õlgu paljastav kleit meenutab musta luige kostüümi.

Meisi Volt: Luisa Rõivas kannab samuti Iris Janvieri moemaja kleiti. "Maal, mille põhjal oli loodud selle kevade uus print, on kunstniku Anna Kõuhkna teos. Elegantse tegumoega ja eksklusiivse mustriga kleit on inspireeritud suurlinna energiast ja nooruslikust elujõulisusest," kirjeldab moemaja.

Merit Boeijkens: Yoko Alendri sügav dekoltee püüab kogu tähelepanu endale.

Meisi Volt: Aasta ema Mare Tupits kannab Tiina Talumehe sinist pitskleiti.

Merit Boeijkens: Ieva Ilvese kleit rõhutab tema sihvakat figuuri. Sügav lõhik meenutab filimifestivali staaride paraadi.

Meisi Volt: Väga tahaks näha, mis presidendi salli all peitub :)

Anne Soosalu, Tartu : Kroonika korrespondendid reas - Merilin Mölder, Anna-Maria Veidemann-Makko ja Kairit Tsäro-Mirme.

Meisi Volt: Lisaks kleidile on oluline ka see, millised aksessuaarid juurde valitakse. Mina ei saa pilku ära poliitik Kadri Simsoni vintage-hõngulistelt kõrvarõngastelt...

Merit Boeijkens: Kas Katja valge kleit on väike vihje paari tulevikuplaanidele? :)

Meisi Volt: Muide, mulle meenub selle lavastusega kunstnik Marta Vaariku suvise Roosiaia vastuvõtu riietus, kui ta sai inspiratsiooni varestest: https://lood.delfi.ee/annestiil/uudised/kunstnik-marta-vaarik-riietus-vareseks-koik-loomad-on-vordsed?id=87186755

Anne Soosalu, Tartu : Einelaud ajakirjanike töötoas on sootuks teistsugune. Isekeskis teavad staažikamad sulesepad meenutada, kuidas president Ilvese ajal serveeriti aastast-aastasse praepelmeene.

Anne Soosalu, Tartu : ... ja killuke magusat.

Anne Soosalu, Tartu : Ei pääse Ugala külalised ka sel aastal mustast leivast, pasteedist, sibulamoosist, kilust ja munast. Suutäis soolast ja...

Meisi Volt: Muide, Kelly Sildaru kannab Iris Janvieri loomingut. "Eestimaa lumejumalanna kannab kleiti, mis on inspireeritud põhjamaade maastiku külmast ilust. Kangas meenutab jääd ja on tasakaalustatud naiseliku ja elegantse disainiga," kirjeldab moemaja.

Merit Boeijkens: Saatejuht Katrin Viirpalu särab Tanel Veenre trendikas õhtukleidis ja riietusega harmoneeruvates kõrvarõngastes.

Merit Boeijkens: Siim Kallase abikaasa särab litterkleidis nagu merineitsi

Meisi Volt: Jah, Marta sulejope isegi näeb väha šikk välja selle komplekti juures! :)

Merit Boeijkens: Marta Vaarik on valinud moodsa, aga samas etiketiga kooskõlas oleva stiili.

Merit Boeijkens: Vabariigi president on läinud kindlapeale välja ja valinud rahvusliku stiili.

Merit Boeijkens: Räppar nublu on maskeerunud ülišikiks härrasmeheks, mis näitab suurt lugupidamist tähtsa vabariigi aastapäeva puhul. Vastuvõtule on ta saabunud koos õe Eva-Lottaga.

Merit Boeijkens: Mulgikuues Toomas Hendrik Ilvese kõrval näeb Ieva Ilves välja kui Hollywoodi staar.

Merit Boeijkens: Liina Kersna särab abikaasa kõrval imekaunis hallis tikanditega mantlis.

Merit Boeijkens: Luisa Rõivase mantli alt piilub välja ilus vikerkaarevärvi õhtukleit. Särav-oranžid huuled ja sama tooni kõrvarõngad moodustavad harmoonilise terviku.

Meisi Volt: Kelly näeb tõesti nagu jumalanna välja!

Merit Boeijkens: Kelly Sildaru mantlihõlma alt paistab elegantne hõbedane kleit. Kaasaegne, aga samas väga väljapeetud valik!

Merit Boeijkens: Vastuvõtule saabujate seas on näha uut maskuliinsemat trendi – näiteks Urmas Paeti abikaasa mantli alt piiluvad välja elegantsed püksid.

Meisi Volt: Tervitused ka minu poolt! Oleme Meritiga koos diivanil koha sisse seadnud ning naudime vaadet Suurupis!

Anne Soosalu, Tartu : Pressiruum kihab fotograafidest, kes tähtsa sündmuse puhul kõik viksilt ja viisakalt riides. Sellist vaatepilti kohtab ausalt harva!

Merit Boeijkens: Signe Kivi on taas valinud ilusad erksad värvitoonid ning jaheda jaheduse eest kaitsva elegantse salli. Väga meeldiv on näha, et Signe Kivil on seljas sama kleit, mida ta ka varasemalt vastuvõtul kandnud. Taaskasutus on keskkonnasõbralik ja näitab teadlikku suhtumist.

Anne Soosalu, Tartu : Kroonika reporter Merilin Mölder ja Lõuna-Eesti korrespondent ning foto-videograaf Argo Ingver leiavad tööhoos aega ka poseerimiseks.

Merit Boeijkens: Viktoria Ladõnskaja-Kubits koos kaaslasega on tõeliselt šikk paar. Soe ilm võimaldab täna sallid ja mütsid koju jätta. Tavaliselt muudavad soojad aksessuaarid üldilmet raskepärasemaks.

Anne Soosalu, Tartu : Kahtlemata on täna üks pilkupüüdvamaid külalisi Lenna Kuurmaa oma nägusa kihlatu Lauri Mäesepa käevangus.

Merit Boeijkens: Vaadates saabujate galeriid, on tore näha, et ilm ei ole nii külm ja nad ei pea krõbeda pakase pärast muretsema :)

Merit Boeijkens: Ilusat vabariigi aastapäeva ka minu poolt!

Anne Soosalu, Tartu : Ajakirjanikud on kõik ennast valmis sättinud - siinkohal peavad sõjaplaani ETV korrespondendid Grete Lõbu ja Jüri Muttika.

Anne Soosalu, Tartu : Kroonika eksperdid Ingrid Veidenberg ja Jaanus Hämarsoo ning Anne&Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik on valmis õhtut alustama.

