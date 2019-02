BLOGI ja FOTOD | Suur ülevaade õhtust ja stiilsetest külalistest - Estonias särasid kodumaa sünnipäeval sajad pidulised!

EV 101 Estonias

Merje Merdik: Ossinovski tuju paistab päris vallatu juba! Ikkagi kodumaa sünnipäev ju!

Stella K. Wadowsky, reporter: Maailmameister Kelly Sildarul oli peol mahti teha Instagrami ka väike stoori. Muide, Kellyl on Instagramis 52 800 jälgijat. Kas anname talle hoogu juurde ja saame õhtuks 53 000 followeri täis? Kelly Instagrami leiab siit: https://www.instagram.com/kellysildaru/

Stella K. Wadowsky, reporter: Väga värskendav on näha külalisi, kellel on ka hoogu fotoseina ees trikitada. Lavastaja Üllar Saaremäe ja tema kostüümikunstnikust kaaslane Ketlin Kütt on lõbus näide nendest, kes elu liiga tõsiselt ei võta.

Stella K. Wadowsky, reporter: Valgeid kleite on vabariigi aastapäeval enamasti vähe, ilmselt kardetakse sattuda nö. "pruutide" kategooriasse. Ometi tõestab näitleja Evelin Võigemast, et valges kleidis võib elegantne välja näha. Kõige enam kaunistas kätlemise ajal Evelini aga naeratus, millega ta presidendiga kõnelevat tütart Loviiset vaatas.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Marit Jenna Marjundi tohutu käsitöö mahuga kleit oli minu looming!

Stella K. Wadowsky, reporter: Kojamees ehk Tarmo Kruusimäe on presidendi vastuvõtul koos tütar Karoliinaga. Liblikatega kleidi seelikuosa on tütarlapselikult muinasjutuline.

Stella K. Wadowsky, reporter: Riigikogulane Heidy Purga on kahtlemata üks õhtu meeldejäävamaid külalisi. Naine, kes suudab igal aastal üllatada. Tumesinine kuldsete suurte detailidega kleit on justkui kostüüm Star Warsist. Bravo!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Anne Ermi efektne koloriidi valik on tõenäoliselt jazzi rütmide visualiseerumine kostüümis. Võrratu lahendus!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Anna Stepanova pluusist ja seelikust koosnev komplekt on väga šikk oma lihtsuses. Suured varrukad lisavad pidulikkust ja on kandjale Väga hea valik. Peaks olema Karolin Kuusiku looming.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Roberta Eineri kleidil on väga efektne kangalahendus.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Marina Terase kleit on taaskord minu loodud, idee oli luua midagi värsket ja kevadele vastu lendavat pastelset.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Härra Kalm koos abikaasaga esindavad väga väärikalt Kunstiakadeemiat. Nad on ise justkui disainiobjektid. Pisidetailidest alatest – prilliklaasidest kuni varvasteni välja. Nad esindavad kogu meie kunstiringkonda väga väärikalt.

Stella K. Wadowsky, reporter: Keit Pentus-Rosimannus võiks selle kleidiga vabalt ka Oscarite galal laineid lüüa.

Stella K. Wadowsky, reporter: Sel aastal võidutsevad kollased kleidid. Võrdselt täispunktid saavad nii Marianne Mikko uhke tualett kui ka Siret Kotka haldjalik kleit. Täielik üllataja on aga Kristen Michali abikaasa Evelin, kelle suure šleifiga kleit ei jäta küll kedagi külmaks.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Proua Paeti helesinine kleit koos selle põneva kraedetailiga on väga moodne ja samas naiselik, tõeliselt kaunis lahendus.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Ivi Eenmaa on staar ja ta kannabki seda kleiti vastavalt staaristaatusele välja. Väga efektne proua ja väga hea valik!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Viktoria Ladõnskaja oli väga põnevalt kokku sobitanud eestimeelse lipsu koos Birgit Skolimowski sini-must-valgete kõrvarõngastega. Väga šikk tulemus!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Helin Pevkuri rohekas-sinklas toon ja lihtne lõige, mida kaunistasid efektsed Birgit Skolimowski autorieheted, seda toonitas veel vöökohal olev kuldne ornament. See tervik on kokku väga kaunis!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Kui lapsed tulevad vanematega kaasa, kui tegemist on noormehega, siis peaksid nad kindlasti kandma ülikonda sellisel üritusel – see oleks elementaarne.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Proua Ossinovski kleit on leidnud taaskasutuse, millele ka tänavu külalisi üles kutsuti. Väga kaunis, vist on Lilli Jahilo kleit – väga naiselik ja harmooniline.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Mai Pallingule on omane efeksemast efektsemad kleidid koos suurte mustritega, ta kannab need väga hästi välja. Alati on kogu komplekt väga õigesti paigas.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Keit Pentus-Rosimannuse roosa ja punane, väga efektne lõpplahendus. I-le täpiks olid need suured ümarad kõrvarõngad. Soeng ja kõik on paigas – suurepärane!

Egert Pärna, reporter: Väga mänguline lahendus on proua Katri Raigil, väga klassikaline, aga samas midagi on selles tulemuses mängulist, koos nende punaste prilliraamidega ja punase teenetemärgiga.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Luisa Rõivase kleidivalik on väga õige – see mantel tema sinise kleidi peal põnevate kroogitud varrukatega annavad sellise kuningliku mulje, sobib selle kõhuga väga hästi kokku.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Kristi Kallase välimus on alati laitmatu – tema ehetevalik ja kleidivalik samamoodi. Tumesinine alt laienev klassikalise lõikega kleit on väga kaunis.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Hardo Hansoni abikaasa punane lihtsalõikeline pika lõhikuga kehasse kleit – väga ilus värv ja väga hästi sobis kandjale.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Härra Nestori abikaasa must litterkangast kleit, lihtsalõikeline – mõjus väga väärikalt.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Ieva Ilvesel on väga kaunis siidist figuuri jälgiv kleit, mille alumises osas oli dekoreeritud üleminek mustale kangale, sinepiroheline ülemine osa – väga ilusasti vormistatud. Oleks võinud olla veel komplekti täiendavad kõrvarõngad, aga muidu kaunis soeng ja kaunis välimus.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Arnold Rüütel – sellises vanuses nii kaunis ja väärikas välja näha, see on juba iseenesest vaatamist ja nautimist väärt!

Stella K. Wadowsky, reporter: President Kersti Kaljulaidi ilmumine lavale ja konstert-etenduses osalejate tervitamine oli minu meelest eriliselt soe hetk. Rääkimata sellest, kui Kersti istus oma abikaasa Georgi-Rene Maksimovski põlvele. Sellised helged hetked, kus lapsed loobivad presidendi suunas rõõmuga lund, on väga härdad.

Merje Merdik: Peep Pahv kiidab kontserdi autori Hendrik Toompere Jr võrkpallioskusi. Kes tahab teada, kuidas ja mis puhul sellised mehed platsil kohtusid, peab saadet kuulama. Selleks vajuta ülevalpool loo alguses Play nuppu!

Merje Merdik: Eesti mehiseimad mehed võtavad peo oma luubi alla nüüd Delfi TV ülekandes. Teie kuuldavuses on nüüd "Mehed ei nuta"!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Ivi Eenmaa oma klassikalises vürtsikas ja šarmantses olekus on kõik detailid perfektselt paigas. Must karusnahaga keep täiendab smaragdrohelist säravat kleiti.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Kristi Kallase kaunis helebeez karusnahast keep kaunistab ja soojendab väärikalt kandjat ja sobib ideaalselt pika tumesinise pika alt laieneva kleidi peale.

Merje Merdik: Kui saabudes näis kasuka alt, et Ieva Ilves kannab musta, siis kontserdisaalis paljastus kleidi kullasärane ülemine osa! Lihtsuse võlu, mida sellise kauni figuuriga lausa lust vaadata, kaunis lill kaht kleidiosa ühendamas.

Merje Merdik: Delfi TVs alustas nüüd podcast "Tagatuba", mis analüüsib tänast õhtut ja ekraanil nähtavat poliitilise pilgu läbi!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: President Kaljulaidi seekordne valik on väga väärikas. See, et ta tõstab ausse Eesti rahvusliku käsitöökunsti, juba selle eest võiksime Eesti rahvana olla tänulikud. See pitssall, mis on Haapsalu käsitöömeistrite poolt loodud – imeline käsitöö, suur au ja kuulsus nendele meistritele!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Evelin Võigemast koos tütrega – väga lakooniline koloriit: must, valge, hall. Kõik see koos mõjub väga väärikalt ja modernselt aga samas naiselikult. Ära ei ole unustatud ka kõrvarõngaid, arvatavasti on tegemist autoriehetega. Kokkuvõttes suurepärane!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Ilusat punast noore kauni naise seljas pole kunagi palju! Alguses mul tekkis küsimus, kas punase kleidi peal peaks olema peal punane mantel. Aga selle koosluse puhul toimib see suurepäraselt.

Stella K. Wadowsky, reporter: Tere kõigile lugejatele! Soovin tujuküllast Vabariigi aastapäeva. Kohe on saabumas põnev hetk - president Kersti Kaljulaid koos abikaasaga astub Estoniasse.

Merje Merdik: Kelly Sildaru kaaslaseks on vend Henry! Imearmas!

Merje Merdik: Sajandi saabujad! Perekond Rõivas saabus suure Taavi piltidega mersu-bussiga! Ehk oleks võinud täna pigem takso ikka võtta, sest iga tähelepanu pole ka hea tähelepanu! Luisa mantel tundub aga midagi imeilusat!

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Ilves, nende väärikas sisenemine, see, kuidas nad koos selle välja mängivad. Kogu see tervik, kuidas nad koos teineteist täiendavad ja see uhkus Eesti Vabariigi üle, just see hoiak on väga oluline.

Kristina Viirpalu, Moekunstnik: Need prouad mõjuvad nii väärikalt oma kostüümides, vaadata, kuidas inimesed oskavad oma rahvuslikku aaret sellise au ja uhkuse tundega välja kanda on tõeliselt ilus.

Merje Merdik: Paistab, et lõhikud on sel aastal kelmikalt pikad ja kunstkarusnahk hoiab ka külma eest!

Merje Merdik: Loodame, et ei külmetu! Kuigi on soe, on nõnna õhukeselt päris ohtlik isegi taksost majja lipata!

Merje Merdik: Milline armas sinine kingake on sealt must-valge kleidi alt piilumas!

Merje Merdik: Alustas Delfi Podcast "Vala välja", kus saatejuht Martin Hansonil on külas Imre Sooäär! Koos arutletakse saabujate üle ning napsujuttu kuuleb ka! Sellest osa saamiseks kliki loo päises Play nuppu!

