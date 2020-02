FOTO ja VIDEO | Palju õnne! Raimond ja Jane Kaljulaid ootavad esimest last

2018. aastal rääkis Kaljulaid Kroonika veergudel, et nad tutvusid siis, kui Jane Raimondi kunagisse firmasse tööle palgati.

Raimond Kaljulaid selgitas toona, mis teda Jane juures võlus. "Ma olen väga leplik ja kannatlik, heatujuline ja -tahtlik inimene. Kui mind miski üldse ärritab, siis rumalus. Ma vabatahtlikult ei suuda olla rumalate inimeste seltsis. Minu sõpruskonda kuuluvate inimeste ühine nimetaja on see, et nad on targad inimesed. Ja kindlasti köidab mind ka Janes see, et ta on tark naine. Seda mitte ainult oma akadeemilise hariduse poolest, vaid ka lugemuse ja elukogemuse pärast. Koosoldud ajast kulub meil palju aega aruteludele, kuulame näiteks trenni tehes podcast`e ja siis arutame kuuldu teemal edasi. Kuidas on näiteks lahendatud teistes riikides tervishoiuteemad või siis julgeolekupoliitika ja kaubandussuhete küsimused. Samuti keskkonnateemad."

Kroonika soovib paarile õnne!

Pikemalt saad nende tülideta suhtest lugeda siit!