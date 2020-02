FOTOD ja VIDEO | Lõpuks ometi! Edgar Savisaar tuli esimest korda elus presidendiballile

Savisaar on alati olnud presidendiballist rääkides kriitiline. Senimaani on tal kombeks olnud 24. veebruaril oma Lääne-Virumaal asuvas Hundisilma talus lipp masti tõmmata ja koos lähedastega tähtpäeva tähistada.

Varasematel aastatel on Savisaar toonud erinevaid põhjendusi, miks ta presidendi vastuvõtule on otsustanud mitte minna. 2000. aastal sõnas Savisaar Õhtulehele, et tegemist on edevuse laada ja pingviinide paraadiga. "Ma pole kunagi presidendi vastuvõttu televiisorist vaadanud ega tee seda ka tulevikus," ütles ta toona.

“Olgem ausad, ega mulle see pingviinide paraad ei meeldi. Minul näiteks frakki ei ole ja neid medaleid saab kanda ainult frakiga,” ütles Savisaar 2006. aastal Virumaa Teatajale. Aasta hiljem luges Savisaar Hundisilmal raamatut.

Paistab, et aastatega on Edgari vastumeelsus ürituse suhtes vaibunud. Kõigile üllatuseks otsustas ta tänavu vastuvõtule tulla. Ugalasse sisse pääsemiseks vajas mees küll abi, sest nähtavasti balli korraldajad liikumisraskustega inimeste peale mõelnud ei ole.