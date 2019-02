FOTOD | Piduliku kontserdiga kuulutati vabariigi sünnipäev Estonias avatuks!

„Tegu on sünnipäeva tähistamisega, mis on tore sündmus ja me soovime teha kontserti, mis oleks pidulik, helge, isegi lõbus. Oleme inspireerunud meie presidendi kõnedes tihti esinevast motiivist – neis jälgedes, mida me täna jätame, kõnnivad tulevikus meie lapsed,” selgitas jaanuaris Hendrik Toompere jr vastuvõtukontserdi plaane lähemalt.

Vastuvõtu kontserdi muusikajuhiks oli Rasmus Puur, kunstnik Kristjan Suits, dramaturg Mehis Pihla ja sündmuse produtsent Priit Mikk.

Kontsertlavastuse loomise ja tehnilise teostuse maksumus on 110 000 eurot ning kogu vastuvõtuõhtu maksumuseks planeeriti 250 000 eurot, mis jääb 2017. aasta vastuvõtu kuluga samasse suurusjärku.